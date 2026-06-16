من شيكاغو إلى كنساس… الجالية الجزائرية تصنع “أجواء تشاكر” في بلاد الـ”سام”

زحف جماهيري غير مسبوق للمغتربين

دخلت الجالية الجزائرية المقيمة في الولايات المتحدة وكندا في استنفار تنظيمي واسع منذ الإعلان عن قرعة المونديال التي وضعت “الخضر” في مواجهة مباشرة ضد المنتخب الأرجنتيني، وشهدت الأسابيع الماضية تنسيقا مكثفا بين أبناء الجالية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتأمين تذاكر المباراة ووسائل النقل، مما تُرجم على أرض الواقع بزحف جماهيري كبير نحو مدينة كنساس سيتي، محولين محيط الملعب والشوارع المؤدية إليه إلى نسخة مطابقة للأجواء الحماسية التي تشهدها عادة مدرجات ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

ورصدت التقارير توافد عائلات ومجموعات شبانية جزائرية قطعت آلاف الكيلومترات جوا وبرا من ولايات مختلفة، حيث صرح أحد المشجعين القادمين من مدينة “شيكاغو” قائلا: “تنظيم الرحلة بدأ منذ أشهر، ولم نكن لنفوت فرصة رؤية الألوان الوطنية في منافسة بحجم كأس العالم مهما كلفنا الثمن”، وفي السياق ذاته، أكد مناصر آخر قدم من مقاطعة “مونتريال” الكندية برفقة عائلته: “القدوم إلى كنساس سيتي هو واجب لدعم المنتخب، والأجواء هنا تجعلنا نشعر وكأننا في قلب الجزائر، وهو ما يخفف عنا عناء الغربة ويمنح أطفالنا فرصة الارتباط بوطنهم الأم”.

وفي شوارع كنساس، عبّر مشجع وفد من ولاية “تكساس” عن الحماس الكبير السائد بين الأنصار بقوله: “كنا نتضور شوقا لرؤية المنتخب في المونديال مجددا بعد غياب طويل.. مواجهة بطل العالم الأرجنتين هي مباراة العمر بالنسبة لنا كمغتربين، وجئنا لنثبت للجميع أن المحاربين يملكون سندا جماهيريا مرعبا حتى في أمريكا”، وارتدى المشجعون قمصان المنتخب الوطني حاملين الأعلام والرايات في شوارع المدينة، وصنعوا لوحات تشجيعية بهتافات وأهازيج محلية أثارت اهتمام المتابعين والشعب الأمريكي في عين المكان، بالنظر إلى طبيعة التشجيع الحارة والمتواصلة التي تميز الجمهور الجزائري.

وعلّق شاب تنقل من ولاية “نيويورك” على هذه الحركية قائلاً: “الأمريكيون هنا منبهرون بطريقتنا في الغناء والتشجيع الجماعي، لقد نقلنا عقلية المدرجات الجزائرية وصخبها إلى ملاعبهم، والهدف هو جعل اللاعبين يشعرون بأنهم يلعبون على أرضهم وأمام جماهيرهم”، ومن جانبه، أضاف مناصر جزائري مقيم في ولاية “كاليفورنيا” بعد رحلة طيران طويلة: “رغم فارق التوقيت وصعوبة السفر، إلا أن رؤية الراية الوطنية ترفرف في المونديال تمحو كل التعب… نحن هنا لندفع التشكيلة الوطنية لتقديم مباراة بطولية تليق بسمعة الكرة الإفريقية والعربية”.

هذا التواجد المكثف والمنظم لم يقتصر على تقديم الدعم المعنوي لكتيبة المحاربين في هذه المواجهة “الفجرية” الصعبة، بل عكس أيضا مدى ارتباط المغتربين بهويتهم الوطنية عبر بوابة كرة القدم، وبصرف النظر عن النتيجة الفنية الرسمية التي استقرت عليها المباراة بعد صافرة النهاية، فإن الحركية التي أحدثها الأنصار في كنساس سيتي سجلت حضورا استثنائيا للجمهور الجزائري في المحفل العالمي، لتثبت الجالية مجددا قدرتها على صناعة الفارق وتحويل الملاعب المغتربة إلى أرض جزائرية خالصة يتوحد فيها الشغف خلف الراية الوطنية.