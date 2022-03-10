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يعتبر أبرز شيوخ الطريقة الرحمانية

من هو الشيخ محمد مأمون القاسمي الذي عُين عميدا لجامع الجزائر؟

الشروق أونلاين
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من هو الشيخ محمد مأمون القاسمي الذي عُين عميدا لجامع الجزائر؟

يعتبر الشيخ محمد مأمون القاسمي الذي عينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عميدا لجامع الجزائر من علماء الجزائر وأعيان المذهب المالكي ومن أبرز شيوخ الطريقة الرحمانية.

ولد في بلدة الهامل، بتاريخ 25 فبراير 1944م. حفظ القرآن الكريم في الزاوية؛ وأخذ العلم عن شيوخها، ومنهم السادة: محمّد عبد العزيز الفاطمي، ومحمّد قريشي التاجروني، والخليل مصطفى، وأحمد بن عزوز.
أجازه والده الشيخ مصطفى بن محمد، والشيخ الخليل بن مصطفى، والشيخ الطاهر العبيدي، والشيخ محمّد علوي المالكي، في مكة المكرمة. كما أجيز في الدراسات العليا من جامعة الجزائر.
صحب محمد مأمون القاسمي والده في رحلاته، العلمية؛ ولزم صحبته، حتىّ وفاته رحمه الله، عام 1970م.
أجيز للتعليم ، فتولّى التدريس في المعهد القاسمي، والإشراف على التنظيم التربوي فيه، من سنة 1963، إلى موفّى عام 1970 م.
دعي إلى وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، في مطلع عام 1971 م، لتولّي وظائف سامية فيها. فكان مساره الوظيفي ونشاطه العلمي كما يأتي:
– المهام السابقة:
• مدير مساعد للبرامج والامتحانات، بوزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية.
• مدير التوجيه الديني بوزارة الشؤون الدينية.
• مستشار قائم بتظيم الحج منسّق اللجنة الوطنية للحج.
• مدير الحج والشعائر الدينية وزارة الشؤون الدينية.
• الأمين العام للجمعية الجزائرية لإتحاد المغرب العربي.
• المستشار الشرعي لبنك البركة الجزائري.
– المهام الحالية:
• شيخ زاوية الهامل القاسمية، رئيس المعهد القاسمي للدراسات والعلوم الإسلامية.
• رئيس الرابطة الرحمانية للزوايا العلمية.
• عضو المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر.
• رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك البركة الجزائري.
• المستشار الشرعي لشركة سلامة للتأمينات بالجزائر.
– المشاركة في أعمال المجامع الفقهية، والهيئات الإسلامية:
• عضو مؤسّس لمجمع الفقه الإسلامي، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في جدّة (1403هـ-1983م).
• المساهمة في أعمال المجلس الشرعيّ لهيئة المراقبة والمراجعة للمؤسّسات المالية الإسلامية في البحرين(1998م – 2008م).
• المشاركة في ندوات ومؤتمرات برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة(1978م – 1986م)
• المشاركة في ندوات ومؤتمرات بالأزهر، و جامعة الأزهر.
• محمد مأمون القاسمي عضو مؤسس لمؤتمر علماء المسلمين في جاكرتا باندونيسيا.(2004م).
• المشاركة في تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامي من (1971-1989).
• المشاركة في تنظيم ملتقيات المجلس الإسلامي الأعلى (1999-2008).
له أبحاث ودراسات، وخطب ومقالات، نشر بعضها في الجرائد والمجلات، وأكثرها مخطوطات.

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التعليقات
4
  • حماده

    !!!!!!!!بالإضافة إلى دارسة التصوف النظري أو ما يعرف عند أهل الاختصاص بالعرفان!!!!!!!!

    0
  • احمدعمر

    بسم الله ماشاء الله اللهم انفع به العباد والبلاد وبارك في علمه وصحته وفكره وذاكرته وعلمنا ماعلمته يفترض مثل هؤلاء يتم تكريمهم في قنوات وبث قصص حياتهم ليتعرف الناس عليهم ويعرفون ان للجزائر علماء يتبعون

    -1
  • مجرد راي

    (يعتبر الشيخ محمد المؤمون القاسمي ،الإدريسي ،الحسيني ،العلوي ،الفاطمي ، المحمدي ،الهاملي ،البوسعادي ،المسيلي ،الجزائري)....ليتكم اكملتم سلسلة الالقاب الامازيغي الافريقي والعربي ولكن تبقى نقطة محل خلاف وهي هل هو من عرب قحطان العاربة او من عرب عدنان المستعربة ؟ ورأيي ان الرجل قامة علمية لها تاريخ وحضور مميز ولا يحتاج الى كل هذه الالقاب

    3
  • دكتور

    نعم الإختيار كم يعجبني فصاحة لسان وملكة لغوية وفقه و حكمة وخطابة واعتدال

    2

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