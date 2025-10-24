من يفوز بلقب أفضل مبتكر عربي في نهائي “نجوم العلوم”؟

أمسية اليوم على قناة الشروق العامة

تبث قناة الشروق العامة يوم الجمعة، ابتداء من الثامنة 20:00 مساء، نهائي برنامج “نجوم العلوم”. لإعلان اسم الفائز بلقب أفضل مبتكر عربي، بين 3 متنافسين من الجزائر والسعودية والأردن.

وتأهل الباحث الجزائري العيد دردابو إلى نهائيات الموسم السابع عشر من البرنامج، لينافس كل من رزان سالم باهبري من السعودية، وومحمد الشيخ صالح من الأردن على لقب أفضل مبتكر عربي.

ويشارك العيد دردابو، الحاصل على درجة الدكتوراه في الفيزيولوجيا والتغذية الحيوانية من جامعة فيينا، في المسابقة التلفزيونية الشهيرة بابتكاره المتمثل في ساعة ذكية تراقب المؤشرات الحيوية لتحديد مستويات فيتامين “د” وهرمون “السيروتونين”. مما يعزز الكشف المبكر عن اضطرابات الاكتئاب والقلق.

ويقول المبتكر الجزائري إنه استلهم هذا الاختراع، من وحي تجربة شخصية مؤثرة. من أجل أن يساهم في إعادة تعريف أساليب مراقبة الصحة النفسية للأفراد حول العالم.

وجاء في تصريح لدردابو بمناسبة تأهله إلى النهائيات:”بدأت هذا المشروع بناءً على عهد قطعته على نفسي. حين عايشت معاناة أحد أقاربي من اكتئاب غير مشخّص ناجم عن نقص فيتامين د”.

مضيفا:”أردت أن أضمن ألا يمر آخرون بهذه التجربة الأليمة، وقد أمدّني برنامج نجوم العلوم بكل ما يلزم من سبل وأدوات. لتحويل هذا الوعد إلى ابتكار حقيقي”.

وحسب ما أوضحه بيان للبرنامج، فقد استطاع المتأهلون إلى النهائيات تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق. عبر خوض سلسلة من المراحل على مدار الموسم الـ17. تضمنت الاختبار، والتوجيه والإرشاد، والتعاون الفعّال.

“وبفضل الدعم المقدم من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بصفتها الجهة الراعية والحاضنة، ومشاركة نخبة من الخبراء الدوليين. إضافة إلى شبكة واسعة من خريجي البرنامج، نجح المتسابقون في تحويل ابتكاراتهم إلى حلول حقيقية”، يتابع البيان.

وكان بإمكان متابعي البرنامج التصويت للمبتكرين عبر الموقع الإلكتروني www.starsofscience.com. حتى تاريخ 23 أكتوبر الجاري، عند الساعة الرابعة 16:00 مساء بتوقيت الجزائر.