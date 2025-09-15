“نجوم العلوم 17”.. شاب جزائري يدخل المنافسة إلى جانب 6 مبتكرين عرب

يشارك شاب جزائري في برنامج “نجوم العلوم” في موسمه الـ 17 في منافسة تجمعه بـ 6 مبتكرين عرب ضمن البرنامج الذي انطلق في 12 سبتمبر الجاري.

ينافس الدكتور رياض حاج حبيب أخصائي في السموم الحيوية في برنامج “نجوم العلوم 17″، باختراع مستوحى من سم العقرب يعمل كواقي يحمي الجهاز المناعي ويمنحه فرصة للبقاء في الجسم لمدة أطول وفق ما جاء في شرح قدمه الدكتور حاج حبيب للاختراع.

وانطلق برنامج “نجوم العلوم”، في موسمه الـ 17، مع مواهب واعدة، ونخبة من الخبراء والمرشدين، وبمشاركة عربية واسعة النطاق.

بدأ الموسم السابع عشر في 12سبتمبر الجاري، مع مبتكرين وصانعي محتوى بصحبة المقدم خالد الجميلي، إلى جانب حضور لخريجي البرنامج الذين تركوا بصمة خاصة في ذاكرة البرنامج. ويقدم هذا الموسم لجمهوره العديد من المفاجآت، تشمل ظهور خاص لبعض الوجوه المألوفة ضمن البرنامج، وأحداث جديدة مشوقة.

وكشف البرنامج عن وجه جديد انظم إلى لجنة التحكيم هذا الموسم وهي الطبيبة القطرية بثينة الملا، دكتورة أمراض النساء والتوليد في مركز سدرة للطب والبحوث ومؤسسة حمد الطبية، والمتحدثة التحفيزية، والتي بفضل خبرتها الطبية والتزامها بتمكين الشباب والمرأة، سيضفي حضورها بُعدا فريدا على لجنة التحكيم، خاصة مع ما يشهده هذا الموسم من ارتفاع في عدد الابتكارات في التكنولوجيا الحيوية.

وسيعمل 7 مبتكرين من مختلف العالم العربي على تطوير وصقل أفكارهم في استوديوهات «نجوم العلوم» وعلى مدار 12 أسبوعًا، وبينما تحتدم المنافسة على لقب أفضل مبتكر عربي، سيتلقّى المتسابقون توجيهات من الخبراء، مع إمدادهم بالموارد اللازمة لتحويل أفكارهم إلى إنجازات حقيقية.

وعلى مدى 17 عامًا من النجاح، عزّز “نجوم العلوم” – وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي.

وعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.