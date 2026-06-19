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رياضة

مهاجم كندا يلتحق بليونيل ميسي في صدارة الهدافين

عمر سلامي
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مهاجم كندا يلتحق بليونيل ميسي في صدارة الهدافين
ح.م
المهاجم ديفيد جوناثان

التحق مهاجم منتخب كندا، ديفيد جوناثان، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في صدارة هدافي مونديال 2026.

وسجل جوناثان في مواجهة قطر، ثاني هاتريك في مونديال 2026، بعد الهاتريك الذي وقعه ميسي في مباراة الجزائر.

وبصم المهاجم جوناثان على أول “هاتريك” لمنتخب بلاده في تاريخ المشاركة في نهائيات كأس العالم.

وفاز منتخب كندا على قطر بسداسية نظيفة، في إطار الجولة الثانية من مونديال 2026 .

وحققت كندا أول فوز لها في تاريخ مشاركاتها في نهائيات كأس العالم.

وتشارك كندا للمرة الثالثة في نهائيات كأس العالم، بعد نسختي 1986 و2022، ولم تتمكن من تجاوز دور المجموعات.

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