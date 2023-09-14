مهام جديدة للدرك الوطني في الجزائر

بموجب مرسوم رئاسي

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يعدّل ويتمّم المرسوم المتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه.

وحسب ما ورد في المرسوم المؤرخ في 3 سبتمبر، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 59)، سيتولى الدرك الوطني إلى جانب مهامه المحدّدة في السابق:

إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك.

المشاركة في مكافحة التخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول.

المساهمة في مهام الاستعلامات العامة.

إعداد الدراسات والتحاليل المرتبطة بمجال الشرطة القضائية واقتراح الحلول على السلطات المؤهلة لاتخاذ القرار،

تحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، لا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية،

تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة القضائية،

المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الــوطنية للأمن الغذائي،

المساهمة في عمليات التدخل أثناء الكوارث والأخطار الكبرى،

تقديم الاقتراحات وإبداء الرأي بمناسبة إعداد النصوص المتعلقة بالشرطة الإدارية.

كما يسهر الدرك الوطني في مجال الاستعلامات العامة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية، على: