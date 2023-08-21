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الجزائر

هكذا أطاح الدرك بسيارة ترويج المخدرات في العاصمة (فيديو)

الشروق أونلاين
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هكذا أطاح الدرك بسيارة ترويج المخدرات في العاصمة (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

تمكّنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببئر مراد رايس في العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكوّن من 5 أشخاص. لتورّطها في ترويج المخدرات.

وحسب ما أفاد به قائد فرقة الدرك الوطني ببئر خادم شوقي بلغيثية فقد تمّ توقيف شخصين من الشبكة الإجرامية. فيما لا يزال 3 آخرون في حالة بحث.

وتمّت هذه العملية بعد أن تلقى أفراد الفصيلة معلومات مفادها وجود سيارة تقوم بنقل وبيع وترويج المخدرات، بإقليم ولاية الجزائر، والولايات المجاورة لها.

وبعد وضع خطة محكمة لتتبّع السيارة، وتحديد الأماكن التي تتردّد عليها، ألقي القبض على شخصين من أفراد الشبكة. حيث عُثر بداخل المركبة بعد تفتيشها على 4.98 كلغ من الكيف المعالج.

ومواصلة للتحقيق، استعانت مصالح الدرك بالفرق السينوتقنية لتفتيش منازل المتّهمين، ليتمّ على إثر ذلك، حجز كمية أخرى من المخدرات تتمثل في:

  • 7.2 غرامات من الكوكايين،
  • و56 كبسولة من الأقراص المهلوسة،
  • إلى الجانب السيارة المستعملة في الترويج.

المتورّطون في القضية سيتمّ تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصّة، بعد استكمال إجراءات التحقيق، يقول ذات المتحدث.

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