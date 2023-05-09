درس تحسيسي حول المخدرات في جميع مدارس الجزائر

بادرت وزارة التربية الوطنية بتقديم درس تحسيسي حول المخدرات، لتلاميذ جميع المراحل التعليمية، يوم الأربعاء 10 ماي، بموجب تعلمية من وزير القطاع.

ويهدف هذا الدرس التحسيسي إلى رفع الوعي لدى التلاميذ بمخاطر المخدرات، وتعزيز ثقافة الوقاية منها لديهم.

وتأتي هذه المبادرة بناء على تعليمات من الوزير الأول بمساهمة القطاعات المعنية الحملة التحسيسية الوطنية لمكافحة الآفة.

وكانت لجنة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد حذّرت في وقت سابق، من “حملة تُحاك ضد الجزائر بنشر المخدرات في أوساط الشباب”.

كما تحدث الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الإثنين، عن “محاولات خسيسة لإغراق الجزائر بالمخدرات”. مؤكدا أن الجيش “لن يدّخر أي جهد للتصدي لشبكات وبارونات تهريب هذه الآفة”.

ويتطرق الدرس التحسيسي الذي سيقدّم لتلاميذ المدارس هذا الأربعاء، إلى تحديد الأسباب والدوافع المؤدية لتناول المخدرات أو المؤثرات العقلية.

كما يشرح الدرس المراحل المتتابعة لتناول المخدرات من التجريب بدافع الفضول. إلى غاية الوصول لمرحلة الإدمان الذي تعرّض المتعاطي لعدّة مخاطر نفسي وصحية واجتماعية.