مهرجان العودة بفلسطين يطلق جائزة باسم جميلة بوحيرد

سبعة أفلام جزائرية تدخل غمار المنافسة

أطلق مهرجان العودة السينمائي جائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم عن المرأة، باسم المناضلة جميلة بوحيرد، نظير “مواقفها الوطنية المشرفة”.

وقال بيان للمهرجان: إن المبادرة تأتي تقديرا للموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى كون الثورة الجزائرية كانت ولا تزال ملهمة لثورة الشعب الفلسطيني.

وتعقد الطبعة السادسة من مهرجان العودة تحت شعار “انتظار العودة” بداية من 15 من الشهر الجاري، بحضور 233 مخرج و38 دولة، من بينها الجزائر، حيث تسجل الدورة مشاركة عدد من الأفلام الجزائرية، على غرار فيلم “حلم جميل”، لمخرجه جعفر حسين توفيق وجمال باشا وفيلمه إيناس وعبد الجليل بولحبال وفيلمه فاتورة وإسماعيل بويش، الذى يشارك بفيلمه 414، فضلا عن إبراهيم دندان وفيلمه البطل.

والجدير بالذكر، أن مهرجان العودة ينظم في دورته السادسة تحت رعاية ملتقى الفيلم الفلسطيني، بالتعاون مع مؤسسة الجذور الثقافية في أستراليا، وبالشراكة مع جامعة فلسطين وبرعاية وزارة الثقافة.

ويعمل مهرجان العودة على تعزيز الرواية الفلسطينية المتعلقة بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، ومواجهة الدعاية الصهيونية، كما يعمل المهرجان من خلال الأفلام المشاركة على تعزيز الاحتكاك الثقافي المباشر بين المخرجين الفلسطينيين والعرب والأجانب، بما يستنهض قضية اللاجئين الفلسطينيين في المشهد الثقافي والفني على مستوى العالم.

كما أطلق المهرجان، في دورته هذه، عدة جوائز، منها جائزة مفتاح العودة للأسير كريم يونس لأفضل فيلم يتحدث عن الأسرى، وجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم عن المرأة، التي ستحمل اسم جميلة بوحيرد.