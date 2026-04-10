موتسيبي يرحب بإجراء تحقيق فساد في “الكاف”

قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) إنه سيرحب بإجراء تحقيق فساد في الهيئة الكروية التي يترأسها، مؤكدا عدم وجود ما يخفيه، وذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى السينغال نهاية الأسبوع الفارط.

وقال موتسيبي للصحفيين: “سأرحب بأي تحقيق فساد داخل “الكاف” سواء أجرته الحكومة أم أي مؤسسة أخرى. في الواقع، سأشجع ذلك. وسنتعاون معهم تعاونا كاملا. قيل لي إن هناك مشاكل في الماضي وتدخلنا. الأمر لا يقتصر على كرة القدم فحسب، بل يمتد إلى مجال الأعمال والسياسة أيضا. لا يمكننا أن نغرس في أذهان أطفالنا فكرة أن النجاح في الحياة يتطلب الفساد. يجب ألا نتهاون مطلقا مع الفساد”.

إلى ذلك أكد موتسيبي: “هذه أفضل هدية يمكننا تقديمها لكرة القدم في إفريقيا. لا نكتفي بالحديث عن الفساد، بل نتدخل ونضع القوانين اللازمة وننفذها”.

ولم يرغب موتسيبي في الخوض في القضية بين السنغال والمغرب التي تنظر فيها حاليا محكمة التحكيم الرياضية مكتفيا بالتأكيد: “لا يوجد شيء يمكنني أن أقوله لكم لم أقله بالفعل 10 أو 15 أو 20 مرة. يمكنكم أن تسألوني نفس السؤال 100 مرة، وسأعطيكم نفس الإجابة 100 مرة. من واجبي احترام أن القضية معروضة الآن أمام أعلى محكمة رياضية في العالم”.

في الوقت نفسه، نفى موتسيبي أن يكون المغرب قد حظي بمعاملة تفضيلية في عملية الاستئناف، قائلا: “لن تتلقى أي دولة في إفريقيا تحت أي ظرف ممكن معاملة تفضيلية أو تُعامل على نحو أفضل من أي دولة أخرى. لن يحدث ذلك أبدا. نحن واثقون من أننا سنخرج من هذه التحديات أكثر اتحادا بين دول القارة”.

وكانت الحكومة السنغالية طالبت الشهر الماضي بإجراء تحقيق في الفساد بعد أن جردت لجنة الاستئناف التابعة للكاف البلاد من لقب كأس الأمم 2025 ومنحته لمنافسها في النهائي، المغرب.

وخلال زيارته للسينغال، التقى موتسيبي بمسؤولين من الاتحاد السنغالي للعبة والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، وحثهم على الوحدة في أعقاب تداعيات المباراة النهائية.

كما دعا موتسيبي، إلى كرة قدم إفريقية خالية من كل المشكلات التي قد تمس بنزاهتها، كما وعد القيام بعدة إصلاحات لجعل الكرة القارية أكثر احتراماً.