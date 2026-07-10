مورينيو يلتحق بـ “الفالديبيباس” للشروع في التحضير للموسم الجديد

التحق المدرب جوزي مورينيو، لأول مرة، بالفالديبيباس، للشروع في التحضير للموسم الجديد.

وتواجد المدرب البرتغالي بالمدينة الرياضية لريال مدريد، رفقة الطاقم الذي سيعمل معه، في النادي الملكي.

يبدأ مورينيو​، الإثنين المقبل، مهمته الفعلية مع ​ريال مدريد​، مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد بعد عودته الرسمية إلى النادي.

وسيقود المدرب البرتغالي تدريباته الأولى بحضور مجموعة محدودة من لاعبي الفريق الأول، على أن يكتمل التعداد تدريجيًا مع عودة الدوليين من ​كأس العالم 2026​.

ويضم الطاقم الفني لريال مدريد أسماءً جديدة، أبرزها لاعب ريال مدريد السابق ​سامي خضيرة​.