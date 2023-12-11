مورينيو “يُعاقب” عوّار عشية البطولة الإفريقية

لم يلعب الدولي الجزائري حسام عوّار المقابلات الأربع الأخيرة لِفريقه روما، في البطولة الإيطالية.

وكانت آخر مواجهة تابعها متوسّط الميدان عوّار من دكّة البدلاء، قد جمعت فريقه روما والضّيف نادي فيورنتينا (1-1)، سهرة الأحد. لِحساب الجولة الـ 15 من عمر البطولة الإيطالية.

وقبل ذلك، تكرّر السّيناريو السّلبي مع الدولي الجزائري، في مقابلات لاتسيو وأودينيزي وساسولو.

وخرج عوّار من دائرة الحسابات التكتيكية لِمدربه جوزي مورينيو، الذي لم يمنح له الفرصة ما بين هذه المقابلات الأربع، سوى في مُواجهتَي الدوري الأوروبي أمام ناديَي سلافيا براغ التشيكي وسيرفات السويسري.

ويطرح هذا “العقاب” لِأسباب تكتيكية التساؤلَ، عن اللّياقة البدنية والمستوى الفني لِحسام عوّار، في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِكوت ديفوار بعد شهر من الآن.

وإذا علمنا أن تاريخ الـ 3 من جانفي 2024 هو آخر أجل ضبطته “الكاف”، لِاستلام قوائم لاعبي منتخبات البطولة القارّية. فإنه إلى غاية تلك المحطّة، تنتظر حسام عوّار وفريقه روما 5 مقابلات، في البطولة الإيطالية وكأس هذا البلد والدوري الأوروبي.