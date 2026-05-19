موزمبيق تبدي اهتمامها بالاستفادة من خبرة الجزائر في صناعة الأدوية

أعربت رئيسة جمعية جمهورية موزمبيق، مارغاريدا أداموغي تالابا، عن إعجابها بالتقدم الذي حققته الجزائر في قطاع الصناعة الصيدلانية، مؤكدة رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرة الجزائرية لتطوير إنتاج الأدوية وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية قادت المسؤولة الموزمبيقية والوفد المرافق لها أمس الإثنين إلى وحدة إنتاج الأدوية “زميرلي” التابعة لمجمع صيدال، حيث اطلعت على قدرات الإنتاج والخبرة التي تمتلكها الجزائر في مجال الصناعة الصيدلانية، وفق بيان صادر عن وزارة الصناعة الصيدلانية.

وتضمن برنامج الزيارة تقديم عرض مفصل حول القطاع، تم خلاله إبراز نشاط مجمع “صيدال” وقدراته الصناعية، إلى جانب مشاريعه الاستراتيجية وآفاقه في مجال التصدير، كما اطلعت رئيسة الجمعية الموزمبيقية على مختلف مراحل وسلسلة إنتاج الأدوية داخل وحدة “زميرلي”.

وأبدت مارغاريدا أداموغي تالابا أملها في تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وموزمبيق في مجال صناعة الأدوية، مع دراسة إمكانية فتح وحدات صناعية تابعة لمجمع “صيدال” بموزمبيق، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصيدلانية.

كما دعت إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية عبر توفير المرافقة التقنية وبرامج التكوين لتطوير صناعة الأدوية في موزمبيق.

وأوضح بيان الوزارة الوصية أن هذه الزيارة تندرج في إطار تنفيذ مخرجات المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وغيرها من تكنولوجيات الصحة، الذي احتضنته الجزائر العاصمة في نوفمبر 2025 تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.