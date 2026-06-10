أكد مدير العمل الإقليمي والحضري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بلقاسم بوزيدي، هذا الأربعاء أن المصالح المختصة استكملت كافة التحضيرات الخاصة بـ موسم الاصطياف الجديد، مشيراً إلى تجهيز 470 شاطئاً مسموحاً للسباحة عبر مختلف الولايات الساحلية للبلاد، وموضحاً في الوقت ذاته أن الافتتاح الرسمي للموسم الصيفي سيتم هذه السنة من ولاية تيزي وزو.

وجاءت هذه التصريحات لدى نزول المسؤول ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” عبر أثير القناة الإذاعية الأولى، أين تسلط الضوء على أبرز المستجدات والتغييرات التنظيمية التي تميز الفترة الحالية، وفي مقدمتها التعديل القانوني الجديد المتعلق بالاستغلال السياحي للشواطئ عبر الوطن.

وأضاف بوزيدي أن التعديلات القانونية الجديدة تهدف بالأساس إلى السماح للمتعاملين الاقتصاديين والمحترفين باستغلال أجزاء محددة من الشواطئ في إطار قانوني منظم يكرس مبدأ مجانية الاستفادة من الفضاءات الشاطئية وفق دفتر شروط محدد ومصارم، حيث قلصت هذه الإجراءات المساحة المخصصة للاستغلال السياحي والاستثماري إلى 30 بالمائة فقط من إجمالي مساحة الشاطئ الواحد، على أن تمنح رخص الاستغلال للمتعاملين لمدة ثلاث سنوات كاملة، في حين تبقى نسبة 70 بالمائة المتبقية من مساحة الشواطئ مخصصة بالكامل للاستجمام الحر والمجاني لفائدة جميع العائلات والمواطنين الوافدين من مختلف الولايات.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن التحضيرات المكثفة الخاصة بـ موسم الاصطياف جاءت تنفيذاً صارماً لتعليمات رئيس الجمهورية، والتي وردت في بيان مجلس الوزراء الأخير، حيث شدد الرئيس على ضرورة إنجاح الموسم الصيفي وتوفير كل سبل الراحة مع ضمان مجانية الشواطئ المطلقة وتحسين طرق تسييرها اليومي، إلى جانب الحفاظ على سلامة وصحة المصطافين طيلة أشهر الصيف.

وكشف المتحدث أن السلطات العمومية أجرت تقييماً شاملاً ودقيقاً لموسم الاصطياف لسنة 2025 المنصرم، تم خلاله الوقوف على أبرز النتائج المحققة والنقائص المسجلة مما سمح باتخاذ جملة من التدابير الاستباقية لتفادي الأخطاء السابقة، خاصة وأن اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير تضم في عضويتها أكثر من 21 قطاعاً وزارياً مشتركاً، بالإضافة إلى مختلف المصالح الأمنية والمديرية العامة للحماية المدنية ومصالح الجمارك الجزائرية.

وفي ختام حديثه الإذاعي، أكد المسؤول أن أنشطة موسم الاصطياف لا تقتصر فقط على الولايات الساحلية والشواطئ البحرية، بل تشمل أيضاً برامج ترفيهية وثقافية وسياحية متنوعة تم سطرها عبر مختلف ولايات الوطن الداخلية والجنوبية، بما يضمن توفير فضاءات عائلية ممتازة للراحة والترويح عن النفس خلال فترة العطلة الصيفية.