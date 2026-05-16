موسم بن سبعيني انتهى وهو لا يزال مصابا

انتهى عصر السبت الموسم الرياضي على مستوى الأندية، للاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، وهو مصاب.

ويشكو المدافع بن سبعيني إصابة على مستوى القدم، غيّبته عن المقابلات الثلاث الأخيرة لِفريقه بوروسيا دورتموند الألماني.

وفاز فرق بوروسيا دورتموند بِثنائية نظيفة خارج القواعد على نادي فيردر بريمن، لِحساب الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر البطولة الألمانية. في ثالث لقاء تواليا يغيب عنه لاعب الخط الخلفي لـ “الخضر”.

وكان التقني الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب فريق بوروسيا دورتموند قد صرّح لِوسائل الإعلام الألماني مؤخّرا، قائلا إن إصابة بن سبعيني ليست خطيرة، وإن كانت قد أنهت موسمه الرياضي على مستوى الأندية، فإن ابن قسنطينة يُمكنه المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم التي تنطلق بِتاريخ الـ 11 من جوان المقبل.

هذا وأنهى فريق بوروسيا دورتموند مشوار “البوندسليغا” في المركز الثاني بِرصيد 73 نقطة، وسيخوض رابطة أبطال أوروبا للموسم المقبل. علما أن مدة عقد رامي بن سبعيني تنقضي في صيف 2027. هذا إن لم يُغيّر الوجهة بعد المونديال.