موسم حجام انتهى

ودّع اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام مساء الأحد، الموسم الكروي 2025-2026 على مستوى الأندية.

وشارك المدافع حجام أساسيا في مباراة فريقه يانغ بويز والضيف نادي سيون، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة السويسرية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 70. تاركا زملائه متقدّمين في النتيجة بـ (3-2).

وخلصت المباراة إلى نتيجة التعادل (3-3)، فأنهى نادي يانغ بويز المشوار في المركز السادس بِرصيد 55 نقطة، وتموقع فريق سيون في الرتبة الرابعة بِمجموع 63 نقطة.

وكان حجام قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى القدم في الـ 28 من ديسمبر الماضي، خلال مباراة المنتخب الوطني والمنافس البوركينابي في الجولة الثانية من دور المجموعات لِكأس أمم إفريقيا 2025. وابتعد بعدها عن الميادين للعلاج مدة 4 أشهر.

وعاد حجام إلى المنافسات الرسمية في الـ 26 من أفريل الماضي، ولعب إلى غاية مساء الأحد 4 مقابلات في بطولة سويسرا، لا توجد بينها مواجهة خاض كامل أطوارها.

ويأمل جوين حجام الآن وقد انتهى موسمه مع النادي، أن يحجز مقعدا في صفوف “محاربي الصحراء”، ويحضر وقائع المونديال المبرمج انطلاقا من الـ 11 من جوان المقبل.