موسى مكي.. خبير جزائري كرمته أوكسفورد بعد أن جمع بين علوم الأعصاب وتحليل الأداء في كرة القدم

في ظل التحول الذي تشهده كرة القدم الحديثة نحو الاعتماد على البيانات والعلوم التطبيقية، يبرز المستشار والمحلل الرياضي الجزائري المقيم بلندن موسى مكي برؤية مبتكرة تسعى إلى إعادة تعريف مفهوم تحليل الأداء، من خلال دمج علوم الأعصاب مع تحليل الأداء الرياضي وعلوم البيانات، بما يفتح آفاقًا جديدة لفهم العوامل الحقيقية التي تصنع الفارق في المنافسات عالية المستوى.

تنطلق هذه المقاربة من فكرة أن الأداء في كرة القدم لا يُختزل في القدرات البدنية أو الإحصائيات التقليدية فحسب، بل يرتبط أيضًا بمجموعة من الوظائف المعرفية والعصبية التي تؤثر بصورة مباشرة في مردود اللاعب داخل الملعب. لذلك، تعتمد هذه المنهجية على تقييم القدرات الإدراكية للاعبين، مثل سرعة اتخاذ القرار، والتركيز، وزمن الاستجابة، وإدارة الضغط النفسي، والاستعداد الذهني، إلى جانب تحليل الجوانب التقنية والتكتيكية والبدنية.

ويرى موسى مكي أن كرة القدم الحديثة تتطلب قراءة علمية أكثر عمقًا للأداء، تتجاوز المؤشرات الكلاسيكية، من خلال فهم كيفية عمل الدماغ أثناء المنافسة، واستثمار هذه المعطيات في تحسين الأداء الفردي والجماعي على حد سواء.

وتوفر هذه المقاربة العلمية مزايا عديدة للاتحادات الرياضية والأندية ومراكز التكوين، من أبرزها:

تطوير آليات اكتشاف المواهب اعتمادًا على مؤشرات معرفية وعصبية إلى جانب المؤشرات الفنية والبدنية.

تصميم برامج تدريب فردية تتناسب مع الخصائص الإدراكية لكل لاعب.

تحسين جودة اتخاذ القرار في المواقف التي تتطلب سرعة ودقة تحت الضغط.

تعزيز الجاهزية الذهنية قبل المنافسات الكبرى.

المساهمة في الحد من تراجع الأداء الناتج عن الضغوط النفسية والإجهاد الذهني.

تزويد المدربين ومحللي الأداء بمؤشرات علمية مكملة للبيانات البدنية والتكتيكية، بما يدعم اتخاذ قرارات تدريبية أكثر دقة.

وتنسجم هذه الرؤية مع التوجهات العالمية التي تشهد تزايد التعاون بين المدربين، ومحللي الأداء، وعلماء البيانات، وعلماء النفس الرياضي، والمتخصصين في علوم الأعصاب، بهدف بناء منظومة متكاملة ترتكز على الأدلة العلمية للارتقاء بالأداء الرياضي.

ومن خلال هذا المشروع،الذي جظي من خلاله بتكريم من جامعة اوكسفود ببريطانيا، يطمح موسى مكي إلى ترسيخ ثقافة جديدة في مجال تحليل الأداء الرياضي، يكون فيها علم الأعصاب وتحليل البيانات أدوات إستراتيجية لدعم الاتحادات الرياضية والأندية المحترفة ومراكز التكوين، بما يسهم في إعداد رياضيين أكثر قدرة على المنافسة، ويعزز مكانة البحث العلمي كأحد أهم محركات تطوير كرة القدم الحديثة.

وقد أبدى اللاعب السابق موسى مكي استعداده لتقديم خبرته وتجربته في هذا المجال لبلده الأم الجزائر، ومساعدة الأندية والنخبة الوطنية بهذه العلوم الحديثة في المجال الكروي….