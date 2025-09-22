موعد حفل الكرة الذهبية 2025 والقنوات المجانية الناقلة

سيكون الموعد أمسية الاثنين مع حفل الكرة الذهبية 2025، الذي سيقام بمسرح “شاتليه” في العاصمة الفرنسية باريس.

وتنظم مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الحفل الذي يمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وبالإضافة إلى جائزة الكرة الذهبية تقدم جوائز أخرى خلال الحفل من بينها جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة أفضل فريق للرجال في العالم، وجائزة أفضل فريق للسيدات، وجائزة كرويف لأفضل مدرب للرجال، إلى جانب الكرة الذهبية للسيدات إضافة لجائزة جيرد مولر لأفضل هداف وهدافة.

ويتصدر عثمان ديمبيلي الترشيحات للفوز بالكرة الذهبية 2025 وفق الصحافة الفرنسية، وينافسه موهبة برشلونة الصاعدة لامين جمال، وزميله رافينيا، في حين يحضر العرب بقوة عبر الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول وأشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان.

للتذكير فإن نجم مانشستر سيتي رودري هو الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

وسينطلق الحفل على الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، وسيسبق ذلك الإعلان عن مراكز المرشحين الثلاثين في الكرة الذهبية.

وأعلنت قناة “بي إن سبورتس” الإخبارية المفتوحة إذاعتها لمراسم حفل الكرة الذهبية.