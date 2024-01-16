موعد رمضان 2024 وعدد ساعات الصيام في الجزائر.. هذا ما تقوله الحسابات الفلكية!

كشفت الحسابات الفلكية المعلن عنها، مؤخرا، عن موعد شهر رمضان للعام 2024، وأيضا تم تحديد عدد ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية.

وبحسب التقارير الواردة فإن أياما قليلة تفصلنا عن الشهر الفضيل، والذي من المفترض أن تكون غرته يوم الاثنين 11 مارس، حيث يتم تحري الهلال بعد مغيب شمس الأحد 29 شعبان 1445 هجري، الموافق للعاشر من مارس 2024 ميلادي.

وعلى غرار معظم الدول العربية أشارت الحسابات الفلكية إلى أن غرة رمضان في الجزائر ستكون يوم 11 مارس 2024، وتستمر عدته 30 يوما.

أما بخصوص ساعات الصيام، يكون آذان الفجر في الجزائر العاصمة على الساعة 05:30 وأذان المغرب على الساعة 18:52، و بذلك تكون مدة الصيام في اليوم الأول حوالي 13 ساعة و22 دقيقة، وتختلف المدة حسب الولاية، إذ تزيد أو تنقص بدقائق.

وفي اليوم الأخير ودائما بالنسبة للجزائر العاصمة، يصبح أذان الفجر في 04:43 وأذان المغرب في 19:17. لذا ، تصبح مدة الصيام في ذاك الوقت حوالي 14 ساعة و 34 دقيقة.

يذكر أن معظم الدول العربية والإسلامية تعتمد في تحري الهلال على المراصد الفلكية، عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين، فإن شهِد شاهدان؛ فصوموا وأفطروا”.

ومن المتوقع أن تدعو الدول العربية المواطنين إلى تحرّي هلال رمضان 2024 يوم 29 شعبان 1445، في حين تعقد المحكمة العليا بالسعودية جلسة تحرٍ للهلال بمدينة حوطة سدير (شمال غرب العاصمة الرياض)، تستعين فيها بأشهر الرؤاة الذين يستخدمون أحدث آليات الرصد الفلكي.

وبعد التأكد والتثبت من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية، يتم الإعلان عن رؤيته من دور الإفتاء الرسمية للشعوب العربية والإسلامية، ليبدأ بعدها الشهر المبارك.

في المقابل، تعتمد بعض الدول الإسلامية الحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية شهر الصيام؛ ففي تركيا، حددت رئاسة الشؤون الدينية يوم 11 مارس المقبل أول أيام رمضان 2024.

وحسب التوقعات الفلكية، سيمتد الشهر الفضيل لـ30 يوما، بحيث يكون يوم الأربعاء العاشر من أفريل المقبل أول أيام عيد الفطر.

ومن المتوقع أن يكون عدد ساعات الصيام أكثر بقليل من 13 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك في غالبية الدول العربية، بما فيها مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، يزيد أو ينقص بضع دقائق في هذا البلد أو ذاك.

وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان 2024 الأقصر في عدد ساعات الصيام بالدول العربية، ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا.