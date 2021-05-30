موقع دولي متخصص.. هذه هي السيارات الأكثر مبيعا في الجزائر  

نشر موقع دولي مختص في أسواق السيارات تقريرا حول حركة بيع السيارات في الجزائر خلال السنوات الست الماضية ومدى انتعاش السوق المحلي.

وكشف موقع “فوكس2 موفي”، أن علامة مرسيدس تصدرت قائمة السيارات الأكثر مبيعا في الجزائر رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 13.2٪ منذ بداية العام، تليها علامة هيونداي، أما علامة رونو فقد أشار مسؤولوها إلى انخفاض في نسب البيع.

وأشار الموقع في بداية تقريره إلى تحسن سوق السيارات في شهر أفريل الماضي، حيث سجل انتعاشا بسيطا لكنه قال أن “نسب البيع لا تزال منخفضة” مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الموقع أنه تم بيع 2500 وحدة، ووصلت المبيعات خلال الثلاثي الاول من عام 2021 عند 5.369 بمعدل انخفاض بلغ (-45.1٪) مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.

وأورد تقرير” فوكس2موفي”، أسباب تراجع سوق السيارات في الجزائر مرجعا ذلك إلى قرار الحكومة تعزيز الإنتاج المحلي، وحظر استيراد السيارات.

وقال التقرير أن سوق السيارات في الجزائر خسرت في السنوات الست الماضية أكثر من 70٪ من حجمها، ونزلت الأرقام من بيع أزيد من 429 ألف وحدة من المركبات الخفيفة في عام 2013 ، إلى الحد الأدنى أزيد من 100 ألف وحدة مباعة في عام 2017.

وأضاف تقرير الموقع أن السوق اتجه قليلا نحو التعافي في 2019، مسجلاً 123.964 وحدة، بانخفاض 2.6 ٪ عن العام السابق.

وقال إن السوق عادت خطوة كبيرة نحو الوراء في عام 2020، حيث تضرر السوق بشدة من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن قيود كوفيد-19 وبسبب انخفاض أسعار النفط وتصديره، وبلغت المبيعات في عام 2020 20.571 ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 83.4٪.

وفي بداية جانفي 2021 عرف السوق تراجعا كبيرا، و تم بيع 1.486 وحدة بانخفاض بنسبة 69.1٪ مقارنة بالعام السابق، وتفاقم الوضع فقط مع بيع 389 وحدة في فيفري 2021 ( -88.6٪).

كما كشف التقرير عن بيع 239 وحدة فقط في مارس 2021 ، مسجلة انخفاضًا بنسبة 84.2٪ في المبيعات.