موقع متخصص: زوجة ميسي تتفوق على صديقة رونالدو في الثروة

كشف موقع متخصص في إحصائيات ثروات المشاهير في عالم الرياضة والفن، أن زوجة ميسي تتفوق على صديقة رونالدو في الثروة.

وبحسب ما أورد موقع “Celebrety net worth” فإن ثروة جورجينا رودريغز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو تقدر بـ 10 مليون دولار.

أما ثروة أنطونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فتقدر بـ 20 مليون دولار.

في ذات السياق، قالت تقارير إخبارية إن أنطونيلا تمتلك ضعف ثروة جورجينا، بالرغم من أن الاثنتين عملتا طويلاً لبلوغ النجاح.

ومعروف عن رودريغز أنها تنعم بثروة فاحشة وملابسها وإكسسواراتها تثبت ذلك، حتى أنها دخلت الملاعب خلال المونديال، وهي تضع المجوهرات.

أما روكوزو فمعروفة بالتواضع وقد دخلت بكل بساطة مرتدية الجينز وقميص الأرجنتين الذي تتفاءل به.

يذكر أن أنطونيلا كانت تريد تأسيس عائلة مع ميسي وتخلت عن عملها كعارضة أزياء وأسست شركات مستقلة، منها شركة لملابس الأطفال في الأرجنتين تديرها والدتها وشقيقتها.

أيضا، إستعانت بأسماء شهيرة لتسويق ماركة الأحذية Sarkany إلى أن واجهت فشلاً أدى الى إقفال الشركة.

ولم تستسلم للفشل وتولت تطوير شركة والدها وهي سلسلة سوبرماركت في روزاريو.

حب أنطونيلا لزوجها لا يقدر بثمن ويقول ميسي أنها كل شيء بالنسبة له ووجودها إلى جانبه يسهل الأمور.

والتقت أنطونيلا بميسي في عمر الطفولة وإفترقا لمدة طويلة ثم اجتمعا وتزوجا.

كذلك، وبالرغم من ثروة شريك حياتها الطائلة إلا أنها لم تتأثر بالمال والثروة فهي لم تنسى جذورها وتعيش ببساطة.