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موقف طريف لبوتين مع رئيس جنوب السودان (فيديو)

الشروق أونلاين
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موقف طريف لبوتين مع رئيس جنوب السودان (فيديو)
ح.م
جانب من اللقاء

واجه رئيس جنوب السودان سيلفا كير صعوبة في ارتداء سماعة الترجمة، عند لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الخميس، الذي بقي يشرح له كيفية ارتدائها من دون جدوى.

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، كيف أن بوتين كان يحمل سماعة الترجمة، ويضعها فوق أذنه. في محاولة لمساعدة ضيفه من جنوب السودان على ارتدائها.

ويزور سيلفا كير موسكو يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، لبحث مسائل تتعلق بالتعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين. وفق ما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وأصبحت جنوب السودان، التي يعيش فيها ما يزيد عن 10 مليون نسمة، جمهورية مستقلة. بعد انفصالها عن الخرطوم في عام 2011.

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