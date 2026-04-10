مولودية الجزائر تعمق الفارق

حقق فريق مولودية الجزائر فوزا جديدا، عمق بفضله الفارق عن الوصيف شبيبة الساورة إلى 12 نقطة.

وفازت “المولودية” أمسية الخميس على الضيف مولودية البيض، بثلاثية نظيفة في إطار الجولة الـ26 من الرابطة المحترفة الأولى.

وحملت الأهداف توقيع نعيجي في د15، وكيبري في د19، وفرحات في د40.

ورفع فريق مولودية الجزائر رصيده إلى 55 نقطة، وبحوزته لقاءين متأخرين، وتجمّد رصيد مولودية البيّض التي تحتل المركز الأخير، عند 15 نقطة.

وفي مباراة أخرى لعبت الخميس، فازت مولودية وهران على مستقبل الرويسات بهدفين لهدف واحد.

وارتقى “الحمراوة” إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة، فيما يتواجد مستقبل الرويسات، في المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

وتتواصل مباريات الجولة يومي الجمعة والسبت، حيث يستقبل ترجي مستغانم ضيفه اتحاد خنشلة، في حين يستقبل نجم بن عكنون ضيفه جمعية الشلف، ويواجه النادي الرياضي القسنطيني الضيف شبيبة القبائل.

ويستقبل أولمبي أقبو ضيفه وفاق سطيف، فيما يواجه نادي بارادو، صاحب المركز الثاني، شبيبة الساورة.