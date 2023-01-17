مياه معدنية “غير مطابقة”.. الشركة المنتجة توضّح

أوضحت شركة الدهوارة المنتجة لمياه “بسباسة” المعدنية يوم الثلاثاء في بيان، أنها لم تسجّل أي ضرر بصحة مستهلكي مياهها. بعد سحب حصة واحدة منها، لعدم مطابقتها لمعايير وزارة التجارة.

وقالت الشركة إنها تلقّت مراسلة من مديرية التجارة لولاية قالمة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، بخصوص “عدم مطابقة الحصة رقم B02 من قارورات مياه بسباسة بسعة 1.5 لتر”.

وتمّ سحب هذه الحصة من التداول بالسوق، وهي تحمل تاريخ الإنتاج 11 ديسمبر 2022، حسب ما أكدته الشركة، مبدية استغرابها ممّا اعتبرته “حملة مسّت علامتها”.

وأشارت الشركة في بيانها إلى “قيام المؤسسة بتحاليل دورية. زيادة على حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الأجهزة الرقابية”، لضمان جودة وسلامة منتجاتها.

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد حذّرت المواطنين من اقتناء حصة من المياه المعدنية للعلامة التجارية “بسباسة”. بعدما أثبتت التحاليل عدم مطابقتها للمعايير الصحية.

وأكدت المنظمة في منشور على فيسوبك، أن مديرية التجارة قامت بتسخير مصالحها المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش، من أجل سحب الحصة B02 من مياه “بسباسة” المعدنية من السوق.

وأوضحت المنظمة أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم مطابقة الحصة، مؤكدة متابعتها للقضية مع السلطات المختصة. كما دعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من اقتناء الحصة المذكورة.

كما شدّدت المنظمة على أن التحذير يخصّ الحصة المذكورة فقط، دون سواها من حصص المنتج التي تبقى صالحة للإستهلاك.