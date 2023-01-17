-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مياه معدنية “غير مطابقة”.. الشركة المنتجة توضّح

الشروق أونلاين
  • 4481
  • 0
مياه معدنية “غير مطابقة”.. الشركة المنتجة توضّح
ح.م
صورة تعبيرية

أوضحت شركة الدهوارة المنتجة لمياه “بسباسة” المعدنية يوم الثلاثاء في بيان، أنها لم تسجّل أي ضرر بصحة مستهلكي مياهها. بعد سحب حصة واحدة منها، لعدم مطابقتها لمعايير وزارة التجارة.

وقالت الشركة إنها تلقّت مراسلة من مديرية التجارة لولاية قالمة بتاريخ 29 ديسمبر الماضي، بخصوص “عدم مطابقة الحصة رقم B02 من قارورات مياه بسباسة بسعة 1.5 لتر”.

وتمّ سحب هذه الحصة من التداول بالسوق، وهي تحمل تاريخ الإنتاج 11 ديسمبر 2022، حسب ما أكدته الشركة، مبدية استغرابها ممّا اعتبرته “حملة مسّت علامتها”.

وأشارت الشركة في بيانها إلى “قيام المؤسسة بتحاليل دورية. زيادة على حملات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها الأجهزة الرقابية”، لضمان جودة وسلامة منتجاتها.

بيان الشركة المنتجة لمياه “بسباسة”

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد حذّرت المواطنين من اقتناء حصة من المياه المعدنية للعلامة التجارية “بسباسة”. بعدما أثبتت التحاليل عدم مطابقتها للمعايير الصحية.

وأكدت المنظمة في منشور على فيسوبك، أن مديرية التجارة قامت بتسخير مصالحها المكلّفة بحماية المستهلك وقمع الغش، من أجل سحب الحصة B02 من مياه “بسباسة” المعدنية من السوق.

وأوضحت المنظمة أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم مطابقة الحصة، مؤكدة متابعتها للقضية مع السلطات المختصة. كما دعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر من اقتناء الحصة المذكورة.

كما شدّدت المنظمة على أن التحذير يخصّ الحصة المذكورة فقط، دون سواها من حصص المنتج التي تبقى صالحة للإستهلاك.

مقالات ذات صلة
مسابقة توظيف جديدة في وزارة العدل

مسابقة توظيف جديدة في وزارة العدل

الجلفة: إنقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎق بالغاز

الجلفة: إنقاذ 5 أفراد من عائلة واحدة ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻨﺎق بالغاز

سايحي: استلام 90 مستشفى بداية من السنة الجارية

سايحي: استلام 90 مستشفى بداية من السنة الجارية

وزير الرياضة الايفواري يبدي اعجابه بعنابة ويدعو الجزائريين لزيارة كوديفوار بمناسبة “الكان”

وزير الرياضة الايفواري يبدي اعجابه بعنابة ويدعو الجزائريين لزيارة كوديفوار بمناسبة “الكان”

الجزائر لا تخلط السياسة بالرياضة والسحر ينقلب على المخزن!

الجزائر لا تخلط السياسة بالرياضة والسحر ينقلب على المخزن!

كنفدرالية النقابات تطالب بإثراء مشاريع القوانين 

كنفدرالية النقابات تطالب بإثراء مشاريع القوانين 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد