-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ميسي يتحدّث عن مخالفة محرز

علي بهلولي
  • 1435
  • 0
ميسي يتحدّث عن مخالفة محرز

تطرّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب جائزة الكرة الذهبية” للعام الجاري، إلى المخالفة التي نفّذها الدولي الجزائري رياض محرز.

ويتعلّق الأمر هنا بِمباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أواخر سبتمبر الماضي. بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

واستلقى ميسي على الأرض خلف جدار مدافعي “البي آس جي”، على أمل صدّ تسديدة محرز جناح مانشستر سيتي، في لقطة نادرة ومُثيرة للتهكّم.

وقال ميسي في أحدث تصريحات أدلى بها للمجلة الشهيرة “فرانس فوتبال”: “في ذلك الوقت، كنّا بِحاجة إلى هذا السلوك. كنّا على وشك الفوز. لم يكن هناك لاعب يفعل ما فعلته، ولذلك استلقيت على الأرض خلف الجدار. علينا جميعا المساهمة بِشيء ما للحصول على النتائج”.

وأثارت لقطة ميسي استهجان عديد الرياضيين، وذهبوا في تصريحات إعلامية إلى أنه كان ينبغي أن يلجأ إلى هذا السلوك مدافع أو لاعب آخر من فريق باريس سان جيرمان، بدلا من مهاجم عالمي من طينة النجم الأرجنتيني.

مقالات ذات صلة
مدرب منتخب لبنان: سنواجه منتخبا قويا 

مدرب منتخب لبنان: سنواجه منتخبا قويا 

بالصور.. الفريق شنقريحة يلتقي الفريق الجزائري للكاراتي بمصر

بالصور.. الفريق شنقريحة يلتقي الفريق الجزائري للكاراتي بمصر

الفاف تطلب توضيحات من “الفيفا”

الفاف تطلب توضيحات من “الفيفا”

ثلاثة لاعبين مرشحون لتعويض فيغولي في نادي غالاتسراي

ثلاثة لاعبين مرشحون لتعويض فيغولي في نادي غالاتسراي

لاعب منتخب لبنان:” سنلعب بطريقة دفاعية أمام المنتخب الجزائري”

لاعب منتخب لبنان:” سنلعب بطريقة دفاعية أمام المنتخب الجزائري”

“مؤامرة صهيونية” وراء “العقوبة” ولست نادما على “المقاطعة”!

“مؤامرة صهيونية” وراء “العقوبة” ولست نادما على “المقاطعة”!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد