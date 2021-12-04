ميسي يتحدّث عن مخالفة محرز

تطرّق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب جائزة الكرة الذهبية” للعام الجاري، إلى المخالفة التي نفّذها الدولي الجزائري رياض محرز.

ويتعلّق الأمر هنا بِمباراة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمضيف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أواخر سبتمبر الماضي. بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

واستلقى ميسي على الأرض خلف جدار مدافعي “البي آس جي”، على أمل صدّ تسديدة محرز جناح مانشستر سيتي، في لقطة نادرة ومُثيرة للتهكّم.

وقال ميسي في أحدث تصريحات أدلى بها للمجلة الشهيرة “فرانس فوتبال”: “في ذلك الوقت، كنّا بِحاجة إلى هذا السلوك. كنّا على وشك الفوز. لم يكن هناك لاعب يفعل ما فعلته، ولذلك استلقيت على الأرض خلف الجدار. علينا جميعا المساهمة بِشيء ما للحصول على النتائج”.

وأثارت لقطة ميسي استهجان عديد الرياضيين، وذهبوا في تصريحات إعلامية إلى أنه كان ينبغي أن يلجأ إلى هذا السلوك مدافع أو لاعب آخر من فريق باريس سان جيرمان، بدلا من مهاجم عالمي من طينة النجم الأرجنتيني.