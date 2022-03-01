تهدف إلى تطوير الاقتصاد وتوفير مناصب الشغل

تم الإعلان رسميا الثلاثاء، عن ميلاد المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، كإضافة جيدة للمشهد الاقتصادي الوطني، حيث قامت بمؤتمرها التأسيسي وكشفت عن أعضائها من الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد واستقطابها لعدد كبيرة من رؤساء المؤسسات والتجار والمهنيين.

وعن أهداف هذه المنظمة كشف رئيسها بن سديرة جابر أنها ستعمل على ترقية نشاطات التجارة والحرف والخدمات بما يتماشى مع متطلبات السوق وأخلقتها، وإبرام اتفاقيات مع المؤسسسات الإقتصاية والهيئات الرسمية، بالإضافة إلى تشجيع وتطوير التعريف بالمنتوج الوطني وتكثيف المعارض ولقاءات الأعمال، والعمل على ترقية الصادرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكد المتحدث أن المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي تهدف أيضا إلى تحفيز المستورين والجالية على الاستثمار المحلي والتصدير وجلب المستمرين، وإعداد دراسات اقتصادية وخطط إستراتيجية قابلة للتجسيد ومرافقة انجازها، بالإضافة إلى إثراء عمل اللجان التشريعية والتنفيذية ذات الصلة بالحياة الاقتصادية، وإعداد دراسات وإحصائيات لمتطلبات عالم الشغل والمساهمة في ترقية التكوين وإدماج خريجي الجامعات ومراكز التكوين ومرافقتهم لخلق مؤسسات ناشطة ومبتكرة.

وستسعى المنظمة أيضا حسب رئيسها إلى المساهمة في استحداث مناطق صناعية وأسواق ومراكز متخصصة، والوساطة والتفاوض لإيجاد حلول لتسوية مختلف المشاكل والمنازعات الاقتصادية، ناهيك عن المشاركة في مواجهة الكوارث والأزمات الطبيعة وتنظيم المساعدات الاجتماعية بتسخير الإمكانيات المادية والبشرية والمعنوية بالتنسيق مع مختلف السلطات العمومية.