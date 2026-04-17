ميناء عنابة يستقبل شحنة جديدة من الأغنام المستوردة

رست اليوم الجمعة، بميناء عنابة باخرة قادمة من رومانيا، محملة بـ 14800 رأس من الأغنام، ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاستيراد مليون رأس من المواشي تحضيرا لعيد الأضحى المبارك.

وتبعا لبيان الجهة الوصية، رست الباخرة “JULIA AK” الجمعة، على مستوى المركز الرصيفي رقم 21/22، قادمة من رومانيا، ومحملة برؤوس من الأغنام المستوردة الموجهة لتغطية احتياجات السوق الوطنية بمناسبة عيد الأضحى.

وفي هذا السياق، سخّرت مؤسسة ميناء عنابة جميع الإمكانيات البشرية والوسائل المادية واللوجستية، وفق الجهاز التنظيمي المعتمد لمعالجة هذا النوع من السفن، بما يضمن التفريغ السلس والسريع للشحنة، في ظروف تنظيمية وصحية محكمة، تمهيدًا لتحويلها نحو مراكز الاستقبال والتوزيع المعتمدة.