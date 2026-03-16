باستخدام تكنولوجيا مبتكرة طورها باحثون محليون

ميناء عنابة يطلق مشروع كهربة الأرصفة للحد من الانبعاثات الملوِّثة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية

وقعّت مؤسسة ميناء عنابة اتفاقية تفاهم مع مركز البحث في البيئة بعنابة، اليوم الإثنين، لإطلاق مشروع كهربة أرصفة الميناء باستخدام تكنولوجيا مبتكرة طورها باحثون محليون، بهدف تمكين السفن الراسية من التزوّد بالطاقة الكهربائية مباشرة من الأرصفة وإيقاف محركاتها أثناء فترة الرسو.

ويأتي المشروع ضمن سياسة الانتقال الطاقوي التي أقرّها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، للحد من الانبعاثات الملوِّثة وتحسين كفاءة الطاقة في الموانئ الوطنية.

ويستهدف المشروع تقليل التلوث السمعي والانبعاثات الغازية، لا سيما غاز ثاني أكسيد الكربون داخل الأحواض المينائية، بما يساهم في حماية صحة الأفراد والحفاظ على المحيط والأنظمة البيئية. كما يعزز تطوير البنى التحتية الاستراتيجية للميناء باستخدام تكنولوجيات حديثة ومتوافقة مع المعايير الدولية، ويدعم مسار الانتقال نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.

