مَن هم السّباعي الجديد لِكتيبة “محاربي الصّحراء”؟

انضمّ سبعة لاعبين جدد إلى المنتخب الوطني الجزائري، سيُشاركون في مواجهتَي أوغندا وتنزانيا، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وسيتعرّف الجمهور الجزائري على هؤلاء اللاعبين، مساءَي الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل.

ونُقدّم لكم في هذا التقرير بطاقة عن السّباعي الجديد، الذي سيُدعّم صفوف “محاربي الصّحراء”.

1- الحارس أنطوني ماندريا: أمّه جزائرية وأبوه فرنسي، وأبصر النور بِهذا البلد الأوروبي. وسيبلغ من العمر 26 سنة في ديسمبر المقبل، بِقامة طولها 1.86م. كما ينشط في نادي أونجي من القسم الأوّل الفرنسي منذ عام 2016، وتنقضي مدّة عقده مع هذا الفريق في الـ 30 من جوان المقبل.

وخاض أنطونيو ماندريا هذا الموسم 10 مقابلات فقط، من أصل 38 مواجهة لِفريقه أونجي في البطولة الفرنسية.

2- المدافع الأيمن حكيم زدادكة: ينتمي إلى أسرة جزائرية مُقيمة بِفرنسا، حيث أبصر النور. ويبلغ من العمر 26 سنة، بِقامة طولها 1.73م.

ويرتدي حكيم زدادكة زيّ نادي كليرمون فوت الفرنسي، بِعقدٍ بدأت مدّته في صيف 2019 وتنقضي في الـ 30 من جوان المقبل. بعدما كان يُمثّل ألوان فريق لونس من بطولة البلد ذاته.

وخاض زدادكة هذا الموسم كلّ لقاءات البطولة الفرنسية، وعددها 38 مباراة. يوجد بينها 37 لقاءً شارك فيه أساسيا. ووزّع 3 تمريرات حاسمة. فضلا عن خوضه مباراة أخرى في كأس هذا البلد.

3- المدافع الأيسر يانيس حماش: ينتمي إلى أسرة جزائرية مُقيمة بِفرنسا، وأبصر النور بِهذا البلد الأوروبي. وسيبلغ من العمر 23 سنة في جويلية المقبل، بِقامة طولها 1.77م.

وينشط حماش في نادي بوافيستا البرتغالي منذ صيف 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2023. بعد أن كان يرتدي زيّ فريق نيس الفرنسي.

وخاض يانيس حماش هذا الموسم 26 مباراة، من أصل 34 مواجهة لِفريقه بوافيستا في البطولة البرتغالية. يوجد بينها 24 لقاءً شارك فيه أساسيا. مُسجّلا 4 أهداف وموزّعا 5 تمريرات حاسمة.

4- متوسط الميدان عبد القهار قادري: عمره 21 سنة، بِقامة 1.70م تُناسب لاعبي هذا الخطّ الميداني.

ويرتدي ابن بلدية الحمّامات (العاصمة) زيّ نادي كورتري البلجيكي منذ صائفة 2021، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026. بعدما كان يُمثّل ألوان نادي البارادو.

وشارك عبد القهار قادري هذا الموسم في 22 مباراة، من أصل 34 مواجهة لِفريقه كورتري في البطولة البلجيكية، ويوجد بينها 19 لقاءً خاضه أساسيا. مُسجّلا هدفا وموزّعا 6 تمريرات حاسمة.

5- الجناح الأيسر بلال براهيمي: ينتمي إلى أسرة جزائرية مُقيمة بِفرنسا، حيث أبصر هناك النور. ويبلغ من العمر 22 سنة، وبِقامة طولها 1.83م.

ويُمثّل براهيمي ألوان نادي نيسي الفرنسي منذ جانفي الماضي، بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2026. بعد أن كان ينشط في فريق أونجي من بطولة البلد ذاته.

خاض براهيمي هذا الموسم 20 مباراة بِزيَّي فريقَي أونجي ونيس، من أصل 38 مواجهة في البطولة الفرنسية. يوجد بينها 5 لقاءات فقط شارك فيها أساسيا، وموزّعا تمريرة حاسمة.

وسبق لِبلال براهيمي أن لعب لِمنتخب فرنسا لأقلّ من 19 سنة، ما يعني أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لجأ إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

6- المهاجم بلال عمراني: ينتمي إلى أسرة جزائرية مُقيمة بِفرنسا، وهناك أبصر النور. ويبلغ عمره 28 سنة، بِقامة طولها 1.87م.

ويرتدي عمراني زيّ نادي كلوج، الذي أحرز معه لقب بطولة رومانيا في المواسم الخمسة الأخيرة (ما بين 2018 و2022). بعد أن مثّل ألوان نادي مرسيليا، الذي فاز معه بِكأس الرابطة الفرنسية عام 2012.

وخاض بلال عمراني هذا الموسم 20 مباراة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية، يوجد بينها 13 مواجهة شارك فيها أساسيا. وسجّل 7 أهداف.

وسبق لِبلال عمراني تمثيل ألوان منتخبات فرنسا للفئات الصغرى، ما يعني أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لجأ إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

7- المهاجم رياض بن عياد: سيبلغ من العمر 26 سنة في نوفمبر المقبل، بِقامة طولها 1.78م.

ويلعب بن عياد في فريق وفاق سطيف منذ الصيف الماضي، ولِموسم واحد. بعد أن كان يرتدي زي نادي البارادو.

وخاض رياض بن عياد هذا الموسم 28 مباراة، في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا، يوجد بينها 21 مواجهة خاضها أساسيا. وسجّل 10 أهداف.

وتُظهر الصورة المدرجة الأدناه السّباعي الوارد ذكره أعلاه:

مِن اليمين، ومِن الأعلى: عبد القهار قاردي، يانيس حماش، بلال براهيمي.

في الوسط: رياض بن عياد.

مِن اليسار، ومِن الأعلى: أنطونيو ماندريا، حكيم زدادكة، بلال عمراني.