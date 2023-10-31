مَن هو الحارس الشخصي لِميسي في حفل “الكرة الذّهبية”؟

لفت رجلُ أمنٍ بِزيّ مدني الانتباهَ، خلال حفل تسليم جائزة “الكرة الذّهبية” بِالعاصمة الفرنسية باريس مساء الإثنين.

وكان هذا الرّجل أشبه بِظلّ لِنجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، الفائز بِالجائزة الثامنة المُشار إليها أعلاه.

وجلب ميسي هذا الرّجل الأصلع والمُلتحي والمفتول العضلات، لِتأدية وظيفة “حارس شخصي”. وهو أمر غير مسبوق لدى قائد منتخب الأرجنتين، حيث كان يحضر إلى الحفل في المناسبات السّبع السّابقة، إمّا مرفوقا بِزوجته، أو مُرتديا بذلات كلاسيكية مُثيرة للجدل، وبعضها للتهريج (الصّور الثلاث المدمجة المُدرجة أدناه).

لكن مَن هو الحارس الشّخصي لِميسي؟ هو رياضي فرنسي سابق من أصول تونسية، اسمه ياسين شويكو، مارس رياضة الملاكمة التايلاندية.

وفي تاريخ سابق، وظّفته إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حارسا شخصيا للبرازيلي ليوناردو، حينما شغل منصب مدير رياضي. ثمّ التحق بِميسي، لمّا انضمّ إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي في الصّيف الماضي.

ولا يقتصر عمل ياسين شويكو على حراسة ميسي، بل يتجاوز الأمر إلى توفير الحماية لِأسرته (زوجة وثلاثة أطفال)، بِأجرة سنوية قيمتها 250 ألف دولار، وفقا لِتقرير نشرته الصحيفة البريطانية “ميرور” في الصيف الماضي.

وتتضارب الأنباء بِخصوص صحّة مزاعم، أن ياسين شويكو كان مُجنّدا سابقا في الجيش الأمريكي، خلال الحرب ضد أفغانستان والعراق، في مطلع العشرية قبل الماضية. بين التأكيد والنّفي.

وتُظهر صور شريطَي الفيديو الأوّل (إضغط هنا) والثاني (إضغط هنا)، العمل الذي كان يقوم به ياسين شويكو حماية لِليونيل ميسي.