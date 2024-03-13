مُساعد بيتكوفيتش.. وذكريات الفيلم الإيطالي الشّهير “سارق الدرّاجة”!

بات التقني دافيدي موراندي، الأربعاء، مُدرّبا مُساعدا للنّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في الجهاز الفنّي لـ “الخضر”.

وسيعمل دافيدي موراندي رفقة زميله الجزائري نبيل نغير، في منصب واحد مُشار إليه أعلاه.

فمَن هو دافيدي موراندي؟

– يحمل الجنسيتَين السويسرية (موطن الإقامة) والإيطالية (الموطن الأصلي).

– من مواليد الـ 8 من ماي 1965 (58 سنة).

– استهلّ مشوار التدريب في موسم 1996-1997.

– اقتصر عمله التدريبي على البطولة السويسرية، ومع الأندية فقط. سواء في منصب مدرّب مساعد أو مدرّب رئيس.

– أشرف على العارضة الفنية لِعدّة أندية أبرزها لوغانو، الفريق الذي سبق للمهاجم محمد الأمين عمّورة تمثيل ألوانه ما بين صيفَي 2021 و2023.

– يُشير تاريخ أكتوبر 2021، إلى موعد انتهاء مهامه مدرّبا لِنادي كرينس السويسري، وهي آخر مهمّة تدريبية له. وحينها كان الفريق ينشط في بطولة القسم الثاني.

– العارضة الفنية لـ “مُحاربي الصّحراء” ستكون أوّل عمل له مع المنتخبات.

– اشتغل أثناء فترة “بطالته” مستشارا في شركة للتأمينات، يقع مقرّها في مدينة زيوريخ السويسرية.

– له 3 أبناء يُماسون رياضة كرة القدم، أحدهما مدرّب، والآخران لاعبان.

– عاش في طفولته فقيرا، كما لم تستطع أسرته بعدها أن تُوفّر له المال اللازم للتسجيل في الجامعة تخصّص حقوق، حيث كان يحلم بِأن يكون مُحاميا بعد التخرّج.

– خلال شبابه “البئيس”، اشترى درّاجة “سكوتر”، لكنّها سُرقت منه! على طريقة الفيلم الإيطالي الشهير “سارق الدرّاجة Ladri di biciclette”، وربّ الأسرة الفقير الذي اشترى درّاجة لِإعالة أسرته، وفي اليوم الأوّل لِعمله، سُرقت منه! عِلما أن دافيدي موراندي إيطالي الجذور، سويسري الجنسية.