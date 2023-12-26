مُنافس “الخضر” جلب حارسا بِطول يقترب من المِترَين!

يحمي عرين منتخب موريتانيا حارس مرمى يبلغ طوله 1.96م، وسيُشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار.

وتتبارى موريتانيا مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 23 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وزادت نحافة الحارس الدولي الموريتاني بابكر (أبو بكر) نياس، في إبراز طوله الفارع.

ويشغل بابكر نياس منصب حارس مرمى أساسي في صفوف منتخب موريتانيا، مثلما كان الشّأن في مقابلتَي شهر نوفمبر الماضي، لِحساب تصفيات كأس العالم 2026، أمام الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان.

وبدأ الحارس بابكر نياس (27 سنة) المشاركة الدولية مع منتخب موريتانيا في العام الماضي، وخاض لِحدّ الآن 9 لقاءات. بعد أن مثّل في تاريخ سابق ألوان فريق السنيغال للأشبال، البلد حيث أبصر النّور.

وعلى مستوى الأندية، يرتدي بابكر نياس زيّ نادي غانغون من القسم الثاني الفرنسي، منذ الصّيف الماضي. بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2025.

وبِاستثناء مشاركته مع منتخب بلاده موريتانيا، ومباراة واحدة في كأس فرنسا هذا الموسم، اكتفى بابكر نياس بِمتابعة مقابلات فريقه غانغون في منافسة “اللّيغ 2” من دكّة البدلاء.

ويُذكّر الحارس الموريتاني بابكر نياس بِحامي عرين منتخب السنيغال لِفئة المحلّيين باب ممادو سي، خلال مشاركته في “شان” الجزائر شهر جانفي الماضي. والذي لفت بِدوره الانتباه بِطوله الفارع.