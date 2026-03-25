مُناقضة كلام الرئيس.. هذا ما قالته كارولين ليفيت بشأن الحرب على إيران!

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، استمرار العملية العسكرية ضد إيران، مناقضة بذلك كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف القصف لخمسة أيام بسبب وجود مفاوضات.

وقالت ليفيت نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز”: “في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومفاوضوه هذه الفرصة الجديدة لإجراء اتصالات دبلوماسية، فإن عملية “الغضب الملحمي” مستمرة لتحقيق الأهداف العسكرية التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع”.

وأضافت أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تهدئة قريبة للنزاع. ووفقًا لمصادرها، يتوقع مسؤولون صهاينة أن تستمر العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة وتل أبيب ضد إيران لعدة أسابيع أخرى.

ومساء الثلاثاء أكدت ليفيت، أن الوضع في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يتسم بعدم الاستقرار ويتغير كل مرة.

وقالت في تصريحات لقناة “ABC” الأمريكية: “هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، والولايات المتحدة لن تفصح عن مفاوضاتها عبر وسائل الإعلام. الوضع متغير، ولا ينبغي اعتبار الافتراضات بشأن اللقاءات نهائية حتى يعلن البيت الأبيض عنها رسميا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وإيران أجريتا خلال اليومين الماضيين مفاوضات “إيجابية ومثمرة جدا”، مشيرا إلى أنه كلف البنتاغون بتأجيل توجيه ضربات إلى البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام.