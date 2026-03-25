-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

مُناقضة كلام الرئيس.. هذا ما قالته كارولين ليفيت بشأن الحرب على إيران!

جواهر الشروق
  • 864
  • 0
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، استمرار العملية العسكرية ضد إيران، مناقضة بذلك كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وقف القصف لخمسة أيام بسبب وجود مفاوضات.

وقالت ليفيت نقلا عن صحيفة “نيويورك تايمز”: “في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومفاوضوه هذه الفرصة الجديدة لإجراء اتصالات دبلوماسية، فإن عملية “الغضب الملحمي” مستمرة لتحقيق الأهداف العسكرية التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الدفاع”.

وأضافت أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على تهدئة قريبة للنزاع. ووفقًا لمصادرها، يتوقع مسؤولون صهاينة أن تستمر العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة وتل أبيب ضد إيران لعدة أسابيع أخرى.

ومساء الثلاثاء أكدت ليفيت، أن الوضع في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يتسم بعدم الاستقرار ويتغير كل مرة.

وقالت في تصريحات لقناة “ABC” الأمريكية: “هذه مناقشات دبلوماسية حساسة، والولايات المتحدة لن تفصح عن مفاوضاتها عبر وسائل الإعلام. الوضع متغير، ولا ينبغي اعتبار الافتراضات بشأن اللقاءات نهائية حتى يعلن البيت الأبيض عنها رسميا”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وإيران أجريتا خلال اليومين الماضيين مفاوضات “إيجابية ومثمرة جدا”، مشيرا إلى أنه كلف البنتاغون بتأجيل توجيه ضربات إلى البنية التحتية للطاقة في إيران لمدة 5 أيام.

انهيار مبنى في “ديمونا” جراء ضربة مباشرة بصاروخ إيراني (فيديو)

مقالات ذات صلة
هل وافق مجتبى خامنئي على التفاوض مع واشنطن لإنهاء الحرب؟

لبنان تعلن السفير الإيراني “شخصا غير مرغوب فيه”

انفجار الصاروخ الإيراني بـ “ديمونة”.. هذا ما رواه مستوطنون!

“لا لحرب أخرى”.. سانشيز يحذّر: الشرق الأوسط قد يواجه أسوأ السيناريوهات

قطر للطاقة تعلن حالة ⁠القوة القاهرة

بالفيديو.. إيران تشكر رئيس الوزراء الإسباني بالصواريخ!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد