مِقصّية على طريقة مصابيح.. بن زية يُبعث من تحت الرّماد

قدّم اللاعب الدولي الجزائري ياسين بن زية عروضا فنية راقية، في مُواجهتَي “الخضر” أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا.

وسجّل المهاجم بن زية ثلاثة أهداف ووزّع تمريرة حاسمة، في هاتين المقابلتَين التحضيريتَين.

ورفع لاعب نادي قرّه باغ من أذربيجان رصيده إلى 4 أهداف وتمريرتَين حاسمتَين، بعد أن خاض 6 مقابلات دولية في صفوف المنتخب الوطني منذ عام 2016.

وعاد بن زية من بعيد، ذلك أنه قبل مُواجهتَي مارس 2024، لم يُمثّل الألوان الوطنية منذ المباراة خارج القواعد أمام الطوغو في نوفمبر 2018، بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وفي شهر ماي من سنة 2020، تعرّض بن زية لِحادث مرور خطير بِفرنسا، أجبره على إجراء عدّة عمليات جراحية، كما اضطرّ الأطبّاء إلى بتر أصبع (السبّابة) يده اليُسرى.

وتوقّع بعضهم أن ينتهي المشوار الرّياضي لِبن زية بعد هذا الحادثة الأليمة، لكن اللاعب الجزائري انتفض، بداية من الانضمام إلى نادي قرّه باغ في جانفي 2023، وانتهاءً بِالمردود الباهر مع المنتخب الوطني ضدّ بوليفا وجنوب إفريقيا، على غرار الهدف الاستعراضي بِضربة مقصّية ضدّ “البافانا بافانا” (الفيديو)، والذي يُذكّر بِتوقيع مواطنه المهاجم علي مصابيح في مرمى الحارس المصري نادر السيّد، شهر مارس من سنة 2001، بِرسم تصفيات كأس العالم 2002 (الفيديو).

وعلى مستوى الأندية نسخة 2023-2024، ترك بن زية بصمة قويّة، بِتسجيل 13 هدفا وتوزيع 10 تمريرات حاسمة. ويُمكن للرّصيد أن يرتفع من الآن وإلى غاية أواخر ماي المقبل.

وكان بن زية في الخريف الماضي قد عاتب النّاخب الوطني السّابق جمال بلماضي لِعدم منحه الفرصة مُجدّدا، قبل أن يعتذر إلى الجميع عمّا بدر منه.

ويُمكن لِياسين بن زية (29 سنة) أن يُقدّم الكثير للمنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، عِلما أن هذا اللاعب المُغترب ساهم في بلوغ فريق فرنسا أشبال ربع نهائي كأس العالم 2011 بِالمكسيك، وذلك بِتسجيله 5 أهداف، واستلامه الحذاء البرونزي (جائزة المركز الثالث) من قبل “الفيفا”.