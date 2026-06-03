نائب رئيس الترجي التونسي يكشف مستجدات ملف بلايلي

كشف نائب رئيس الترجي التونسي، شكري الواعر، عن مستجدات ملف الدولي الجزائري يوسف بلايلي، فيما يتعلق بالعقوبة المسلطة عليه، ومسألة تجديده مع النادي الأحمر والأصفر.

وقال شكري الواعر، خلال نزوله ضيفا على “الحوار سبورت”، على قناة الحوار التونسي الخاصة، إن إدارة الترجي في اتصال دائم مع بلايلي، وأوضح في هذا السياق: ” الإدارة لم تقطع الاتصالات مع بلايلي، لتجديد عقده”.

وأضاف نائب رئيس الترجي: “اتصل بي بلايلي وتواصلنا مع وكيل أعماله، واللاعب يريد البقاء، كما أن الترجي ينوي تمديد تجربة اللاعب، ولكن كل شيء سيبقى رهينة قرار المحكمة الرياضية الدولية، في العقوبة المفروضة عليه بالإيقاف لعام كامل”.

وأضاف: “لجأ بلايلي لتغيير اللجنة القانونية المشرفة على ملفه، وقمنا بتزويده بالوثائق المطلوبة التي سيضيفها إلى الملف أمام المحكمة الرياضية الدولية، لا نزال حريصين على مواصلة مشوار يوسف بلايلي مع الفريق، شريطة تسوية وضعيته من الناحية القانونية”.

وأكد المسؤول في الترجي التونسي أن النادي يقف إلى جانب لاعبيه دائما: ” نقف مع بلايلي، ونبذل كل مجهوداتنا لمساعدته، سواء لعب معنا أو غادر الفريق”.