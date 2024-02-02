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رياضة
ثابتي يوقع غدا وبلقبلة قد يكون المفاجأة

نادي الفتح السعودي يرفض تسريح بن دبكة لمولودية الجزائر

طارق. ب
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نادي الفتح السعودي يرفض تسريح بن دبكة لمولودية الجزائر

أعلن نادي الفتح السعودي والناشط في دوري المحترفين “روشين”، رفضه التخلي عن النجم الجزائري سفيان بن دبكة خلال الميركاتو الحالي، بعدما كثر الحديث حول عودة خريج النصرية للبطولة الوطنية من بوابة العميد مولودية الجزائر.

وقطع النادي السعودي الباب أمام كل الفرق الراغبة في خدمات الدولي الجزائري، بالنظر لقيمته في التشكيلة السعودية، ومنافسة الفريق على أحد المراتب المؤهلة للمنافسات الخارجية، حيث يحتل المرتبة السادسة برصيد 29 نقطة، بعد 19 جولة من انطلاق البطولة.

من جانب، كشف مصدر مقرب من إدارة النادي العاصمي، أن إدارة العميد اتفقت مع وسط الميدان العربي ثابتي، من أجل الالتحاق بالفريق، بعدما كان قريبا من الإمضاء في شباب قسطنية، حيث من المنتظر أن يمضي على عقده غدا على أقصى تقدير، في صفقة من شأنها أن تدعم الفريق خاصة على مستوى وسط الميدان، الذي عانى كثيرا بعد إصابة بن خماسة.

ورغم أن ثابتي لم يلعب طيلة مرحلة الذهاب، إلا أن إمكانياته الفنية وصغر سنه، قد تجعله يعود بقوة، خاصة وأن كل المتتبعين يجمعون على قيمته الفنية في وسط الميدان، وهو ماسيعود بالفائدة على المولودية في حال استرجع مستوياته السابقة، خاصة وأن مدة غيابه عن الميادين لم تكن كبيرة، وعودته لمستواه لن تطول في حال منحت له الفرصة.

وفي سياق آخر، أشعل وسط ميدان الخضر هاريس بلقبلة، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وضع صورة في خاصة “ستوري” على “إنستغرام” لأحد عشاق الخضر بقميصه، مع أغنية مولودية الجزائر، وهو ما فتح باب التأويلات حول انتقاله للعميد خلال الميركاتو الحالي، حيث سيكون بمثابة المفاجأة السارة للاعب بريست السابق، بالنظر لمستواه وإمكانياته الكبيرة التي ستقدم الإضافة اللازمة في المولودية، خلال مرحلة العودة في مشوار التتويج باللقب.

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