-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

نادي بارادو يصدر بيانا بخصوص البرمجة

عمر سلامي
  • 355
  • 0
نادي بارادو يصدر بيانا بخصوص البرمجة

أصدر نادي بارادو بيانا بخصوص برمجة مباراته أمام مضيّفه مستقبل الرويسات، برسم الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال نادي بارادو في بيانه: “لقد برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباراتنا القادمة أمام مستقبل الرويسات يوم الثلاثاء 19 ماي بملعب ورقلة، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الرابطة الأولى”.

وأكد النادي، أنه يتعذر عليه العودة في اليوم نفسه، في ظل غياب الرحلات الجوية بين ورقلة والجزائر العاصمة، ما يفرض على الفريق العودة برًا وقطع مسافة 800 كلم، قبل خوض المباراة المؤجلة أمام اتحاد الجزائر يوم الجمعة 22 ماي.

ويرى “الباك” أن هذه البرمجة لا تخدم الفريق، الذي لن يستفيد سوى من يومين راحة فقط بين لقائي الرويسات واتحاد الجزائر.

مقالات ذات صلة
المنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر تحضيراته بوديتين أمام تونس

المنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر تحضيراته بوديتين أمام تونس

واشنطن تضغط على “فيفا” لتخفيض أسعار تذاكر مونديال 2026

واشنطن تضغط على “فيفا” لتخفيض أسعار تذاكر مونديال 2026

الأردن يعلن رسميا غياب الثنائي النعيمات والقريشي عن المونديال

الأردن يعلن رسميا غياب الثنائي النعيمات والقريشي عن المونديال

اتحاد الشاوية يُكرّر سيناريو “16 جوان 1994”

اتحاد الشاوية يُكرّر سيناريو “16 جوان 1994”

أمر غير مسبوق للمدافع “حجام”

أمر غير مسبوق للمدافع “حجام”

صيود يحقق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم

صيود يحقق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد