نادي بارادو يصدر بيانا بخصوص البرمجة

أصدر نادي بارادو بيانا بخصوص برمجة مباراته أمام مضيّفه مستقبل الرويسات، برسم الجولة الـ29 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال نادي بارادو في بيانه: “لقد برمجت الرابطة المحترفة لكرة القدم مباراتنا القادمة أمام مستقبل الرويسات يوم الثلاثاء 19 ماي بملعب ورقلة، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الرابطة الأولى”.

وأكد النادي، أنه يتعذر عليه العودة في اليوم نفسه، في ظل غياب الرحلات الجوية بين ورقلة والجزائر العاصمة، ما يفرض على الفريق العودة برًا وقطع مسافة 800 كلم، قبل خوض المباراة المؤجلة أمام اتحاد الجزائر يوم الجمعة 22 ماي.

ويرى “الباك” أن هذه البرمجة لا تخدم الفريق، الذي لن يستفيد سوى من يومين راحة فقط بين لقائي الرويسات واتحاد الجزائر.