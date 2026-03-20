 ناصري يهنئ الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر

هنأ رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الجمعة، الجزائريات والجزائريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر المنتصرة موصول الأمن والهناء.

 وكتب رئيس مجلس الأمة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: ” انه لمن دواعي سروري, أن أتقدم إلى كافة الجزائريات والجزائريين, داخل الوطن وخارجه, بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, راجيا من الله العلي القدير أن يعيده علينا جميعا بوافر الصحة, والجزائر المنتصرة الأبية, بموصول الأمن والهناء, والمزيد من الانجازات والتنمية. عيدكم مبارك, وكل عام وأنتم والجزائر بألف خير”.

