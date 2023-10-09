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رياضة

نبأ طارئ بِخصوص آيت نوري

علي بهلولي
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نبأ طارئ بِخصوص آيت نوري
ح.م
ريان آيت نوري أثناء خوضه مباراة فريقه ولفرهامبتون والضّيف نادي أستون فيلا.

طرأ جديد بِخصوص اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري، عشية المواجهتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وتُجرى المقابلتان التحضيريتان هذا الخميس، والإثنين الذي يليه.

وتعرّض المدافع آيت نوري لِإصابة، وسيخضع لِفحوصات طبّية مُعمّقة بِمقرّ ناديه ولفرهامبتون الإنجليزي، حتّى يتبيّن مدى خطورتها من عدمها. تقول أحدث تقارير الصّحافة الرّياضية البريطانية.

وكان آيت نوري قد شارك أساسيا، قبل أن يضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان عند انطلاق الشوط الثاني، من عمر مباراة فريقه ولفرهامبتون والضّيف نادي أستون فيلا. وذلك بِداعي إصابة على مستوى الرّأس.

ولُعبت هذه المباراة بعد ظهيرة الأحد، لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الإنجليزية.

وفي حال غياب آيت نوري، فإن النّاخب الوطني جمال بلماضي يملك لاعبَين يُمكنهما شغل منصب مدافع أيسر، وهما: رامي بن سبعيني وأحمد توبة.

وخاض ريان آيت نوري ثلاث مقابلات دولية مع المنتخب الوطني الجزائري، آخرها اللّقاء الودّي أمام المُضيّف السنيغالي في الـ 12من سبتمبر الماضي.

وفي بيان له في ساعة متأخّرة من سهرة الإثنين، اكتفى اتحاد الكرة الجزائري بِذكر أن ريان آيت نوري سيحلّ بِالجزائر في الساعات القليلة المقبلة، دون تقديم توضيحات بِخصوص وضعيته الصحّية. عِلما أن بلماضي يُجبِر لاعبيه على حضور التربّصات حتّى ولو كانوا مُصابين، حيث يفحصهم طبيب “الخضر” إذا سقطوا في هذا الفخّ.

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