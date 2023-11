نتنياهو: لم نعثر على أي أسير في مستشفى الشفاء

قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن “مؤشرات قوية” كانت لديهم بشأن وجود عدد من الأسرى في مستشفى الشفاء الطبي، ولكنه اعترف بأن القوات الإسرائيلية لم تعثر على أي أسير، بعد اقتحامها للمجمع الطبي.

وأوضح نتنياهو لوسائل إعلام أمريكية “كان لدينا مؤشرات قوية بأن الأسرى موجودون في مجمع الشفاء، وهذا كان أحد الأسباب التي دفعتنا للدخول إلى المستشفى”. مضيفاً: “لو كانوا هناك لتم إخراجهم”.

ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تملك “معلومات عن الأسرى”، ولكنه رفض تقديم توضيحات أكثر بشأن ذلك، قائلاً: “كلما تحدثت أقل كان ذلك أفضل”.

🚨BREAKING NEWS: Israeli PM Netanyahu tells me they had “strong indications” some of the hostages were held in Al-Shifa Hospital. We’ll have more of our exclusive interview tonight on the @CBSEveningNews pic.twitter.com/xoTD4FdMZC

— Norah O’Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) November 16, 2023