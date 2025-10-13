-- -- -- / -- -- --
نتنياهو يُلغي زيارته إلى شرم الشيخ.. ويكشف السبب

الشروق أونلاين
ذكرت “هيئة البث العبرية” أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ألغى زيارته إلى شرم الشيخ لحضور قمة السلام لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقدم رئيس وزراء الكيان الصهوني نتنياهو، في بيان رسمي صادر عن مكتبه، شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دعوته لحضور قمة شرخ الشيخ المقررة لإنهاء الحرب في غزة، موضحا أنه لن يتمكن من المشاركة بسبب اقتراب مناسبة العيد.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: “دُعي رئيس الوزراء نتنياهو من قِبل رئيس الولايات المتحدة ترامب للمشاركة في مؤتمر سيُعقد اليوم في مصر. لقد شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على دعوته، لكنه أوضح أنه لن يتمكّن من الحضور بسبب قرب موعد بدء العيد”.

واختتم البيان: “كما شكر رئيس الوزراء الرئيس ترامب على جهوده الرامية إلى توسيع دائرة السلام.”

أول بيان لحماس بعد تسليم الأسرى: “نتنياهو رضخ لشروطنا”

قرض فرنسي للمغرب بـ100 مليون أورو لبناء ميناء الداخلة

سيباستيان لوكورنو لا يستبعد الاستقالة من جديد…

حصر الدمار يتواصل… والأجهزة الأمنية توسّع انتشارها في قطاع غزة

مئات الفلسطينيين يغادرون سجون الاحتلال.. وحسام أبو صفية في قائمة الاحتياط؟

من وعد بلفور إلى وعد اقتصادي.. بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إنسانية لغزة

