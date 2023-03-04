نتيجة تهم شبيبة القبائل في المنافسة الإفريقية

فاز الوداد البيضاوي المغربي، على ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بهدف دون رد، في لقاء متأخر عن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وبفضل هذا الفوز تصدر الوداد البيضاوي المجموعة الأولى بست نقاط، وبفارق نقطتين على شبيبة القبائل وبيترو أتليتيكو الأنغولي، في حين يحتل فيتا كلوب المركز الأخير بثلاث نقاط.

وحسم الوداد المغربي نقاط المباراة، خلال الشوط الثاني، بعدما غالط لاعب فيتا كلوب، مسجلا بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 55.

ويستقبل فريق شبيبة القبائل، نادي فيتا كلوب في الجولة الرابعة، في حين يتنقل الوداد المغربي لمواجهة بيترو أتيتيكو الأنغولي.