نجاح أكبر عملية تصدير خارج المحروقات

رزيق يشيد بحيوية المؤسسات ويثمن مساهمة صالون الأجبان والألبان:

أشاد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بنجاح أكبر عملية تصدير متعددة القطاعات التي انطلقت من تيزي وزو نحو عدة أسواق دولية السبت، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس التحول الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

وأوضح الوزير، في منشور له، أن هذه العملية الواسعة عرفت مشاركة عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية من مختلف ولايات الوطن، ما يعكس –حسبه– حيوية النسيج الاقتصادي وقدرة المؤسسات الجزائرية على اقتحام الأسواق الخارجية بمنتجات ذات جودة وتنافسية عالية.

وأضاف رزيق أن هذا النجاح يترجم التزام الفاعلين الاقتصاديين بالانخراط الفعلي في مسار ترقية الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها تعزيز مكانة المنتوج الوطني في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الجزائرية.

وفي سياق متصل، ثمّن الوزير مساهمة المشاركين في الصالون الوطني للأجبان والألبان، المنظم بولاية تيزي وزو، حيث أبرزت العروض المقدمة –حسبه– الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها شعبة الألبان والأجبان في الجزائر، وقدرتها على التحول إلى قطاع تصديري واعد.

كما لم يفوّت المسؤول الحكومي الفرصة للتنويه بدور السلطات المحلية، وعلى رأسها الولاة والإطارات المتدخلة، إلى جانب مختلف الشركاء والمؤسسات الداعمة، في إنجاح هذا الحدث الاقتصادي الذي يندرج ضمن تجسيد رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الخارج.

وختم رزيق بالتأكيد على أن هذه الديناميكية تعكس إرادة جماعية لرفع الراية الاقتصادية للجزائر عالميا، داعيا إلى مواصلة الجهود لتكريس ثقافة التصدير وترقية المنتوج الوطني.