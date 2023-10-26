نجم الفنون القتالية الرّوسي “حبيب” يتعاطف مع عطال ويجلد فرنسا

أبدى نجم الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمودف، تعاطفه مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، مُستاءً من “النّفاق” الفرنسي.

وكانت لجنة الانضباط التّابعة لِاتحاد الكرة الفرنسي، قد عاقبت عطال بِالإيقاف لِمدّة 7 مقابلات نافذة.

وكتب حبيب نور محمدوف عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” الخميس، بِشيء من الاستياء الممزوج بِالسّخرية: “هذه هي حرّية التعبير الحقيقية في فرنسا”. مُدرجا في المنشور صورة يوسف عطال.

ودأبت فرنسا على مُعاقبة كلّ مَن يكشف خبث اليهود، مُبرّرة ذلك بِما تُسمّيه “معاداة السّامية”. نظير دعم مَن يتهجّم على الإسلام والمسلمين، بِحجّة “حرّية التعبير”.