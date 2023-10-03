“نجوم العلوم”: جزائري ينافس 5 مبتكرين عرب للفوز باللقب

ينافس شاب جزائري، 5 مبتكرين عرب للفوز باللقب خلال الموسم الـ15 من برنامج نجوم العلوم الذي انطلق يوم 8 سبتمبر، ويستمرّ حتى 20 أكتوبر 2023.

وابتكر محمد لعواشرية من الجزائر رباطاً ذكياً لمراقبة صحة الأبقار، مزوّداً بأجهزة استشعار الإيقاع، وهو جهاز تحكّم دقيق يستخدم أدوات اتصال لاسلكية لرصد الإشارات الحيوية من الأبقار.

وهذا الابتكار يهدف الى حماية الأطباء البيطريين والماشية السليمة من العوامل المسبّبة للأمراض المتأتّية من الحيوانات المريضة.

وأعلن البرنامج الشهير عن 6 اختراعات ضمن المرحلة القادمة من البرنامج بعد مرور أربع جولات، إذ يهدف المشاركون في هذا الموسم، إلى توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي بغية العمل على تطوير ابتكارات وأجهزة صحية في شقيها البشري والحيواني.

وبعد مرحلة إثبات الفكرة التي تتجسد في تحويل فكرتهم إلى نموذج أولي، سينتقل المبتكرون الستة إلى «المرحلة الهندسية»، التي تعتبر الأكثر تحدّيًا، حيث سيعمل المتنافسون على تطوير النماذج الأولية التي ابتكروها وتجاوز العقبات والصعوبات، وذلك تحت إشراف مرشدين مختصين.

في هذا السياق، أظهر المشاركون في الموسم الخامس عشر مهارات هائلة لمعالجة القضايا البيئية الراهنة التي نشهدها في عصرنا، لا سيما من خلال علم الأحياء الدقيقة.

وأشاد الدكتور محمد سيف الكواري، المدير والمستشار الهندسي بوزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر، بعبقرية والتزام المشاركين في برنامج «نجوم العلوم» وحرصهم على بناء مستقبل مستدام في المنطقة.

وقال: «في إطار إرساء مشروع تعزيز وتطوير البنية التحتية الخضراء في البلاد، الذي يعتبر من الركائز الأربع الهامة التي تستند عليها رؤية قطر الوطنية 2030، يعدّ برنامج «نجوم العلوم» مصدر إلهام للعقول المُبدعة من العالم العربي».

وشهدت الجولة الرابعة من البرنامج إقصاء المتنافس السوداني محمد إسحق حسن جامع، الذي عرض مُجبّر ذكي للعظام المكسورة، مزوّد بأجهزة استشعار مختلفة من شأنها أن تراقب عملية التئام العظام والألم والقياسات الحيوية الأخرى.

ويتنافس الجزائري محمد العواشرية الذي ترتكز اهتماماته على الحياة الحيوانية مع 5 مبتكرين، هم:

1ـ علي مجدي محمد من مصر الذي يتمثل مشروعه في مُسيّرة بحرية للإنقاذ، والتي صُمّمت لأجل المساعدة على إنقاذ حياة مرتادي البحر، مع الحرص في نفس الوقت على الحفاظ على البيئة بفضل خلوّ المسيّرة البحرية من مادة الكربون.

2ـ سعيد الزهران من لبنان واختراعه عبارة عن أنف إلكتروني بإمكانه التنبؤ بنوبات الصرع، وإخطار المريض قبل حدوث مثل هذه الحالة.

3ـ عبد الله الحاج سليمان من سورية، الذي ابتكر طريقة جديدة للتخفيف من الضرر البيئي الناجم عن التخلص من مصل اللبن من قبل شركات الألبان والاستفادة منه لإنتاج وقود الإيثانول.

ويسعى المبتكر السوري إلى إثبات أن تخمير اللاكتوز في مصل اللبن ينتج خميرة بمقدورها أن تتحمل الإيثانول وتسهم في إنتاج مصدر حيوي للطاقة.

4ـ عامر مطر جبر مطر العنزي من البحرين، الذي ابتكر نظاماً آلياً لتدريب الصقور، بما سيُسهم في أتمتة هذه الرياضة مع تعزيز قدرة الصقور على التحمل أثناء التدريب.

5ـ السعودي محمد عباس البومجداد الروبوت المتسلق لمعاينة تصدع الأبنية، من أجل إجراء اختبارات السلامة.

يذكر أن برنامج “نجوم العلوم” إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يُبث كل يوم جمعة وسبت، عبر خمس قنوات تلفزيونية عربية في المنطقة وعبر الإنترنت، ويتواصل إلى 20 أكتوبر الجاري.