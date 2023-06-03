نحو أول اتفاق تنقيب لـ”إكسون” و”شيفرون” الأمريكيتين بالجزائر

وزير الطاقة محمد عرقاب لـ"وول ستريت جورنال":

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن شركتي إكسون موبايل وشيفرون الأمريكيتين في مرحلة مفاوضات متقدمة لإجراء أول عمليات تنقيب لهما عن الغاز الطبيعي على التراب الجزائري.

وأكد عرقاب في تصريحات لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنه من المرجح أن يتم التوقيع على الصفقة مع عملاقي الطاقة الأمريكيين نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة تحث شركة سوناطراك على ذلك لأنه من الضروري أن ترفع الجزائر حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي، خصوصا في ظل زيادة الطلب الأوروبي عليه.

وذكر عرقاب أنه التقى بالرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ورايث، خلال مؤتمر عالمي حول الطاقة بمدينة هيوستن الأمريكية، بينما التقى مسؤولو سوناطراك بدورهم بمسؤولي شركة “إكسون”.

ودعا عرقاب الشركات الأوروبية إلى الاستثمار في الجزائر مثلما فعلت شركة إيني الإيطالية، من أجل تغطية الارتفاع الكبير في طلب القارة العجوز.