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الجزائر

نحو إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر

الشروق أونلاين
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نحو إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر

منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة “كوسوب” مؤخرا التأشيرة لفتح رأسمال أول مؤسسة ناشئة بغرض إدراجها ببورصة الجزائر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكد رئيس اللجنة أنه تم “مؤخرا منح الضوء الأخضر لفتح رأسمال مؤسسة ناشئة، تنشط في مجال الخدمات, من أجل إدراجها ببورصة الجزائر في سوق النمو”.

واعتبر بوزنادة بأن هذه الخطوة تشير إلى الاهتمام المتزايد للمتعاملين الاقتصاديين بالسوق المالية.

ويتعلق الأمر، بمنصة الاستشارات الإلكترونية “مستشير” والتي تجمع رواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية بمستشارين جزائريين وأجانب ينشطون في مجالات عدة (قانون, التصدير والاستيراد, الذكاء الاصطناعي..).

كما تلقت اللجنة في الفترة الأخيرة طلبات من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة أبدت من خلالها نيتها دخول البورصة، حسب بوزنادة الذي أكد بأن “العمل جار لدراسة ملفات هذه المؤسسات التي تنشط في مجال الصناعة”.

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