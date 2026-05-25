نحو تفعيل 256 سوقا جواريا على المستوى الوطني

أسواق منجزة لكن لم يتم استغلالها بعد

تعتزم وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، إطلاق التحضيرات لتفعيل 256 سوقا جواريا على المستوى الوطني، وفقا لما افاد به المدير العام لضبط وتموين السوق بالوزارة، أحمد مقراني، اليوم الإثنين، 25 ماي.

المسؤول وخلال مروره على منتدى الإذاعة الجزائرية، أعلن أن مصالح القطاع أعدت خارطة طريق لتدعيم شبكة الهياكل التجارية بفضاءات جديدة، من بينها 256 سوقا جواريا تم إنجازه فعليا لكنه لم يستغل بعد، مضيفا بأنه سيتم إطلاق سلسلة من الاجتماعات بعد عيد الأضحى بغرض تفعيل هذه الأسواق.

وسيتم إدخال هذه الأسواق الجاهزة والقابلة للاستغلال الفوري حيز الخدمة بشكل تدريجي، وفق رزنامة محددة، حسب ذات المسؤول، الذي أشار إلى أنها ستوجه بشكل كبير إلى تجارة الخضر والفواكه.

وستسمح هذه الخطة باستغلال المرافق التي أنجزتها الدولة من جهة، وإدماج النشاطات التجارية غير النظامية من جهة أخرى.

المسؤول بوزارة التجارة أفاد كذلك أن خارطة الطريق تتضمن أيضا إعادة تأهيل 370 سوقا منجزا في مختلف ولايات البلاد.

مقراني أبرز أيضا في مداخلته أهمية إعادة إحياء الأسواق الأسبوعية التي كانت تعرفها مختلف ولايات البلاد وكذا تشجيع النشاطات الموسمية وتأطيرها، على غرار سوق العنب بولاية بومرداس، الذي أطلق السنة الماضية.