نحو توقيع 3 اتفاقيات اقتصادية بين الجزائر والهند

استقبل وزير المالية لعزيز فايد يوم الأربعاء، سفير الهند لدى الجزائر غوراف أهواليا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد شكل اللقاء “فرصة لدراسة حالة العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية، وآفاق تطويرها وتعزيزها”.

وقد عبّر السفير الهندي بالمناسبة عن “إرادة بلاده لبعث ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي، ن طريق شراكة جديدة مربحة للطرفين”.

ومكّن اللقاء من الاتفاق بين الجانبين على “الشروع في محادثات في أقرب الآجال، من أجل توقيع:

اتفاق حول عدم الازدواجية الضريبية،

واتفاقية للتعاون الجمركي،

واتفاق حول ترقية الاستثمارات وحمايتها.

من جانبه، أعرب وزير المالية عن “أمله في توافد كبير للمؤسسات الهندية للاستثمار في الجزائر، خاصة في ظل الإطار القانوني الجديد”.

“وكان اللقاء فرصة للتطرق إلى طلب الجزائر للانضمام إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس الاقتصادية”، يضيف البيان.

حيث صرّح الوزير فايد لسفير الهند بأن الجزائر “تعتمد على دعم بلاده لتحقيق هذا الهدف، انطلاقا من مبدأ الدعم المشترك على مستوى الهيئات متعددة الجوانب”.