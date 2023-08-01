هذا هو موقف أمريكا من انضمام الجزائر إلى مجموعة “بريكس”

قالت إنها لا تخيّر شركاءها بينها وبين الدول الأخرى

عبّرت الإدارة الأمريكية، عن موقفها السياسي لأول مرة من انضمام الدول بما في ذلك الجزائر، إلى المجموعة الاقتصادية “بريكس”، وقالت إن ما يهمها هو “خيارها حول كيفية تحقيق النتائج لمواطنيها”.

وقالت آرين جان بيير، سكرتيرة البيت الأبيض، في ندوة صحفية بواشنطن، ردا على سؤال جاء فيه: “لقد طلبت الجزائر ومصر، وهما شريكان للولايات المتحدة، الانضمام إلى البريكس وهي تمثل نوعا من قوة عدم الانحياز التي تعارض الهيمنة الغربية، ما رأيك في هذا الأمر؟”.

وأوضحت بيير إن “السياسة الأمريكية لا تطلب من شركائها الاختيار بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، لقد أكدنا مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة لا تريد تقييد الشراكات مع الدول الأخرى، لكننا نريد أيضًا أن يكون للبلدان خيار حول كيفية تحقيق النتائج لمواطنيها”.

ولذلك ليس واردا أن تتدخل أمريكا في السياسات الخارجية للجزائر، أو اختيارها للشركاء سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، خاصة وأن واشنطن تعتبر الجزائر شريكا في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة.

وقبل فترة أجرى مركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، دراسة خُصصت لتفكيك واقع العلاقات الجزائرية الروسية، وكيفية استفادة أمريكا من الحرب الروسية الأوكرانية، ودعت الدراسة صانع القرار في البيت الأبيض إلى “الاستمرار في معاملة الجزائر كشريك في المجال الأمني وإيجاد فرص لتعميق العلاقات”، و”التركيز على رؤية مشتركة مع الجزائر وتعزيز شراكات الاستثمار مع قطاعات أخرى من الاقتصاد الجزائري مثل الزراعة والطاقة المتجددة، ومواصلة تشجيع مناخ استثماري جزائري أكثر استقراراً”.

ومنذ إعلان الجزائر على لسان الرئيس تبون، الرغبة في الانضمام للمجموعة التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، لقيت الجزائر دعما من غالبية دول المجموعة.

وكإجراء عملي على رغبة الجزائر في دخول “بريكس”، أعلن الرئيس تبون خلال زيارته إلى الصين منتصف جويلية الماضي، أن “الجزائر قدمت طلبا لأن تكون عضوا مساهما في بنك بريكس بمبلغ 1.5 مليار دولار”.